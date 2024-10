Alluvione a Bologna, fratelli travolti dalla piena: uno è morto

Bologna, 20 ottobre 2024 – Un ragazzo di appena vent’anni morto, danni ancora incalcolabili, tanta rabbia. Un sole livido si affaccia su una Bologna ancora stordita e incredula: nessuno a memoria d’uomo ricorda una alluvione così devastante. Sono esondati i canali che scorrono sotto le strade della città: Savena, Ravone e Navile. Il canale Savena, ha sollevato l’asfalto di via Murri. La zona di Ravone in via Andrea Costa (Bar Venezia in primis) è devastata: il sindaco Matteo Lepore ha effettuato un sopralluogo insieme al capo gabinetto Valerio Montalto per constatare i danni della nottata.

Centinaia gli interventi dei vigili del fuoco per far fronte ai danni causati dall'incessante pioggia. Nella zona di Bologna ne sono caduti 160 millimetri, di cui 140 in sei ore. Un ragazzo di 20 anni è morto travolto dalla piena del torrente Zena. Nel capoluogo esondati i torrenti Ravone, Savena e Zena e il fiume Idice. Nel Reggiano è tracimato il Crostolo e si è reso necessario evacuare le persone. Allagamenti da Cesenatico al Modenese. Sospesa la circolazione dei treni.

Il primo cittadino ha visitato alcune delle attività e dei condomini più colpiti da acqua e fango, mentre tutto attorno si stanno ancora svolgendo le operazioni di asciugatura e svuotamento degli oggetti distrutti.

Sono migliaia i garage e gli scantinati allagati e pieni di fango. I tunnel di viale Sabena, (tra il Maggiore e via Zanardi) sono state invase dall’acqua fino a quasi al soffitto. I vigili del fuoco, dopo una nottata infame, stanno aiutando i cittadini a salvare il salvabile ma spesso auto e oggetti cari sono andati perduti per sempre. Gli spettatori del concerto di Umberto Tozzi sono rimasto chiusi all’interno dell’Unipol Arena mentre fuori infuriava la tempesta.

Fino alle due della notte tra sabato e domenica, in sei ore, erano già caduti oltre 150 millimetri di pioggia e cioè "il quantitativo di due mesi autunnali", sottolinea il sindaco Matteo Lepore in un video diffuso nella nottata sui social. Per la giornata di ieri e quella di oggi, a Bologna, sono sospesi sulle strade i controlli delle telecamere Sirio e Rita, che vigilano sugli accessi alla Ztl e sul rispetto di aree pedonali e corsie preferenziali.

Morto un ragazzo di vent’anni

Il giovane era su un’auto che è stata trascinata dalla corrente a Pianoro: il fratello che era con lui è riuscito a mettersi in salvo, lui non c’è riuscito: il corpo è stato trovato in via del Bosco trascinato per decine di metri dalla piena.

Le strade

A Bologna risultano ancora chiuse: Rotonda Romagnoli, viale Sabena, via Aeroporto/Bencivenni, via della Fornace/salute, via Colombo/Corticella, via San Mamolo. Chiuse per frana: via Poggio, via Vallescura all’altezza del civico 16, via Monte Donato.

E’ in corso la verifica in alcune strade allagate nella notte: via Tassoni, via di Mezzo, via Quarto/s.Donato, via Molinelli.

Via Murri rimane aperta ma con restrizione della carreggiata.

Situazione molto difficile anche sulle strade della provincia: la provinciale 7 "Valle dell'Idice", chiusa dal km 18 al km 24, la 29 "Medicina - Sant'Antonio di Quaderna", chiusa al ponte sul fiume Idice, la 36 "Val di Zena", tutta chiusa, "Ganzole", tutta chiusa, 50 "Sant'Antonio", chiusa al ponte sul fiume Sillaro, 59 "Monzuno", chiusa al km 13, 75 "Montemaggiore", chiusa al km 5, 88 "A1-Valsamoggia" chiusa alla rotatoria con la SS 569, 325 "Val di Setta e Val di Bisenzio", chiusa al km 10 (lavori in corso), Fondo Valle Savena, chiusa dal km 7+500 al km 18+500

Segnalazioni di allagamenti

