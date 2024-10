Diretta maltempo Emilia Romagna: Bologna travolta dall’alluvione, un morto. Esondano il Savena e il Crostolo. Salvati 3 bambini nel Reggiano

09:20

Il punto sulle strade a Castenaso

A Castenaso, dopo la piena dell'Idice stamattina sono state riaperte via Marano, da via Cà dell'Orbo a via della Pieve, via Felicori. Restano invece chiuse: via Marconi tratto da via Nasica fino alle scuole medie; tutta via sentiero Idice; via Nasica nel tratto relativo al ponte; via Largo Molino da via Nasica al civico 6; via XXV aprile (sottopasso); via Marana da ciotti trentadue via della Pieve; va Bagnarese resta chiusa da via Veduro a via XXI ottobre.