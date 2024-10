Maltempo a Reggio Emilia, allagamenti ed evacuazioni: salvati tre bambini a Bagnolo

Reggio Emilia, 20 ottobre 2024 – Quanto annunciato dalle allerte si è verificato: a causa delle piogge torrenziali il torrente Crostolo e il Canalazzo all'alba sono tracimati, assieme ad alcuni canali di irrigazione, tra il comune di Reggio Emilia, Bagnolo in Piano, Cadelbosco e Santa Vittoria di Gualtieri. Poche ore dopo, il Crostolo ha spaccato l'argine in zona Santa Vittoria.

Salvate a Bagnolo quattro persone adulte, un ragazzo e tre bambini: l'intervento dei Vigili del fuoco ha avuto luogo in via Spallanzani.

Paura anche a Lentigione, frazione di Brescello: Via Enzano è allagata a causa della pioggia, il livello dell’Enza è sopra soglia 3 (rossa) ed il ponte tra Brescello e Sorbolo è chiuso. Il 17 dicembre 2017 la rottura dell’argine dell’Enza provocò l’allagamento di Lentigione, provocando l’evacuazione di oltre 1100 persone, con ricadute gravissime sulle abitazioni e sulla zona industriale (i danni furono quantificati in 18 milioni di euro).

I danni dell'alluvione nel Reggiano: in alto, il punto dove il torrente Crostolo ha spaccato

La ex Strada statale 63 è interrotta all’altezza della rotatoria prima dell’ingresso a Santa Vittoria.

Attorno alle 8 è stato diramato un ordine di evacuazione degli abitanti del territorio ricompreso tra la ex Statale 6, via Quarti nella frazione di Cadelbosco Sotto e fino a Villa Seta compresa. Attorno alle ore 8 sindaco Marino Zani ha firmato l’ordinanza, diramata anche tramite i social. Sul posto i tecnici di Aipo e del Consorzio di Bonifica.

Gli operatori del Comune di Gualtieri, la Protezione civile e insieme alle forze dell’ordine stanno avvisando, a scopo precauzionale, i residenti di Via del Magnano e strade limitrofe a San Vittoria in quanto l'acqua potrebbe raggiungere alcune abitazioni. “E’ bene che i residenti delle zone adiacenti il Crostolo a San Vittoria si portino al piano primo precauzionalmente”.

La protezione civile di Brescello è impegnata nella preparazione di sacchi di sabbia in soccorso ai territori in difficoltà

I volontari della protezione civile e i tecnici comunali hanno monitorato la situazione tutta la notte perché “in maniera inaspettata rispetto alle previsioni, il Crostolo ha iniziato ad alzarsi dalla mezzanotte circa per la saturazione del reticolo minore dei canali”.

Evacuate famiglie anche in via Spallanzani a Bagnolo, dove sono state portate in salvo dai vigili del fuoco anche bambini e ragazzi.

Soccorsi anche in via Cella all'Oldo, a Reggio, per un'auto rimasta bloccata con persone a bordo.

Tutte le strade chiuse

Per frane:

SP 108 in prossimita' del ponte Pianello a Cast.elnovo Monti;

Per allagamenti: