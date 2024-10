Maltempo in Emilia Romagna: diramata una nuova allerta rossa. Gli ultimi aggiornamenti

Bologna, 20 ottobre 2024 – E’ di nuovo allerta rossa sul territorio dell’Emilia Romagna, dopo l’alluvione che ha colpito le province di Bologna, Modena e Reggio Emilia. Questa volta non per i temporali – non sono infatti previste precipitazioni rilevanti – bensì per le criticità idrauliche che si stanno registrando in queste ore. A destare particolare preoccupazione sono l’Enza, il Secchia, il Reno e tutti i loro affluenti che hanno superato la soglia 3 di allarme. Le piene degli ultimi due corsi d’acqua sono attese per la giornata di domani nei tratti a valle.

Segui la diretta sul maltempo: cosa sta succedendo

Diramata per il resto della giornata un'allerta rossa per criticità idraulica

Il bollettino, valido dalle 12 di oggi, riguarda le zone Pianura bolognese (province di Bologna, Ferrara e Ravenna), Collina bolognese, Pianura modenese, Pianura reggiana e Pianura reggiana di Po (province di Parma e Reggio Emilia).

Un’allerta arancione è stata diramata per buona parte del resto del territorio regionale: Bassa collina e pianura romagnola, Costa romagnola, Costa ferrarese, Pianura ferrarese, Bassa collina piacentino-parmense e Pianura piacentino-parmense. Per tutte le zone restanti vige l’allerta gialla.

Il bollettino diramato dalla Protezione civile per oggi 20 ottobre

Buona parte del territorio regionale è interessato anche da allerte gialle e arancioni per il rischio idrogeologico. Da questo punto di vista, particolare attenzione deve essere riservata nelle zone della Bassa collina e pianura romagnola, della Collina bolognese, della Collina emiliana centrale (province di Parma, Reggio Emilia e Modena), dell’Alta collina piacentino-parmense e della Bassa collina piacentino-parmense.

Dalla mezzanotte di domani, lunedì 21 ottobre, è prevista un’allerta arancione per criticità idrauliche nel Bolognese, nel Modenese, nel Reggiano e nel Parmense. Lo stesso grado di allarme per criticità idrogeologiche è stato diramato per la zona della Collina bolognese.

Il bollettino per la giornata di domani 21 ottobre

La presidente facente funzioni della Regione, Irene Priolo, ha parlato di un’ “allerta rossa per i danneggiamenti territoriali, non per i temporali ma per criticità di carattere idrogeologico”. Per quanto riguarda la chiusura delle scuole, la governatrice ha sottolineato di non pensare a un “provvedimento omogeneo” per tutta la Città metropolitana di Bologna, “soprattutto per le scuole d'infanzia e le primarie, che sono localizzate e non comportano lunghi spostamenti”. “Ne parleremo con i sindaci”, ha anticipato.