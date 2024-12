Le immagini spettacolari dell’Appennino innevato dal satellite

Bologna, 12 dicembre 2024 - Uno spettacolo della natura: l'Appennino innevato visto dal satellite. Un'immagine che incanta e racconta la poesia della coltre bianca adagiata elegantemente sul territorio montuoso. Questo il panorama visto dal satellite Eosdis. Si vedono Alpi e Appennini pieni di neve, una foto satellitare che racconta la bellezza delle montagne coperte di fiocchi bianchi. Si nota come la neve in Emilia si sia accumulata a pochi chilometri dalla pianura, con uno spesso manto già a partire dalla bassa collina.

L'Appennino emiliano romagnolo visto dall'alto: l'immagine dal satellite Eosdis

Ma quanto è alta le neve sull'Appennino emiliano romagnolo? Secondo i dati delle stazioni manuali riportati sul sito meteomont.carabinieri.it, nel Modenese a Sestola, in località lago della Ninfa, l'altezza della neve è arrivata a 60 centimetri, mentre a Riolunato, in località Piancavallaro, i centimetri sono dieci in più: 70. Ci sono due stazioni in provincia di Forlì Cesena: a Santa Sofia, in località Fangacci-Monte Falco, ci sono 48 centimetri di neve, molti meno a Verghereto (Monte Fumaiolo): 25.

Cinquantaquattro a Corniglio in località Lagdei nel Parmense e 33 a Bobbio, località passo Penice (Piacenza). Nel Reggiano? A Villa Minozzo (Monte Cusna) si registrano 50 centimetri. Tutti i dati elencati sono stati rilevati nella giornata di oggi 12 dicembre. Due rilevazioni risalgono a ieri: nel Reggiano a Ventasso (Passo Pradarena), 36 centimetri e nel Bolognese, a Lizzano in Belvedere, rifugio Cavone, si sono 58 centimetri. Nella sezione "Nevicate in atto", non ci sono aggiornamenti.

La foto da Piandelagotti-Boscoreale (MO) di Francesca Bandieri pubblicata da Emilia Romagna Meteo

Cosa sono le stazioni manuali

Le Stazioni Meteonivometriche manuali Tradizionali del Servizio Meteomont Carabinieri (SMT) sono costituite da campetti in quota delimitati da apposita segnaletica dove viene collocata la strumentazione (anemometro, termometro, nivometro ecc.). Il personale Meteomont qualificato "Osservatore" che si reca quotidianamente al campetto effettua le osservazioni relative alle condizioni meteo in atto e registra i dati seguenti.

Quando aprono gli impianti

Manca davvero poco all’apertura degli impianti sciistici, così chi ama sciare potrà finalmante godersi tutta la bellezza delle vette innevate. Il comprensorio del Monte Cimone, sull'Appennino Modenese, il principale della regione, aprirà gli impianti domani 13 dicembre. Al Corno alle Scale, sull'Appennino bolognese si parte il 14 dicembre. Per quanto riguarda la stazione invernale di Cerreto Laghi, l'apertura degli impianti di risalita è stata ora fissata per le vacanze di Natale.

