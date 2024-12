Sci in Emilia Romagna, il via agli impianti e alle piste slitta: ecco quando

Bologna, 6 dicembre 2024 - Non c'è neve sull'Appennino e slitta la partenza della stagione turistica ‘bianca’ in Emilia Romagna. L’annuncio del rinvio dell’apertura degli impianti e delle piste da sci, tradizionalmente fissata per l’Immacolata, arriva il giorno dopo la presentazione dell’Apt Servizi Emilia Romagna della stagione turistica sulla neve.

Monte Cimone, non c'è neve e la stagione sciistica slitta al 14 dicembre. Stessa cosa per il Corno alle scale. Cerreto potrebbe aprire per le vacanze di Natale. Festa dell'Immacolata senza sci ai piedi

Il comprensorio del Monte Cimone, sull'Appennino Modenese, il principale della regione, ha annunciato l'obiettivo di dare il via alla stagione sciistica sabato 14 dicembre, ma molto, ovviamente, dipenderà dalle condizioni meteo di questa settimana. Non sono state comunicate aperture nemmeno al Corno alle Scale, sull'Appennino Bolognese: anche qui sarà determinante l'andamento meteo con la speranza di poter sciare durante le vacanze di Natale.

Il quadro, in realtà, è cambiato non solo per le tre stazioni 'regine' (Corno, Cimone e Cerreto). Il weekend del 14 e 15 dicembre è la data certa di avvio per quanto riguarda il comprensorio del Cimone, mentre appunto altre località più piccole attenderanno fino all'ultimo momento per valutare le condizioni delle piste o riaprire, addirittura, durante le vacanze di Natale.

“In Appennino l'ultimo sopralluogo dei tecnici sulle piste delle stazioni sciistiche dell'Appennino ha fatto decidere gli operatori e alle società degli impianti di risalita che, viste le condizioni attuali, il via alla stagione invernale è spostato ancora di qualche giorno - spiegano da Apt –. Anche quest'anno l'ultima parola l'ha decretata il meteo".

Sul Cimone, al momento, le piste sono già imbiancate, grazie alle basse temperature di questi giorni, alla neve sparata dai nuovissimi impianti di innevamento e anche a qualche nevicata naturale. "Ma preferiamo che le condizioni si consolidino a sufficienza- insiste Luca Magnani, presidente del Consorzio del Cimone - e il nostro obiettivo è aprire il 14 dicembre, in maniera ottimale per poi proseguire senza interruzione fino alla fine della stagione".

Al Corno alle Scale, sull'Appennino bolognese, il meteo e l'ultimo esame delle condizioni del manto di neve, hanno fatto optare per aspettare ancora, "una o due settimane. Dipenderà tutto dalla situazione meteorologica, gli operatori consigliano di chiamare direttamente la località o seguire i canali social". Per quanto riguarda la stazione invernale di Cerreto Laghi, l'apertura degli impianti di risalita è stata ora fissata per le vacanze di Natale