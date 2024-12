Arriva la neve, ma per sciare si aspetta il 14

Neve ieri mattina in Appennino sino ai 1.200 metri di quota, con termometro sceso fino a meno 7 sulla vetta del Cimone. Temperature meno rigide oggi e domani, con neve ancor più abbondante e a quote basse prevista da domenica 8. Dopo un sopralluogo sulle piste del Cimone, vista la situazione meteo, ieri mattina i responsabili del Consorzio sciistico hanno deciso di prevedere l’apertura degli impianti di risalita da sabato 14 dicembre. "Date le recenti precipitazioni nevose – hanno detto i responsabili – e il perdurare di temperature favorevoli, il Consorzio del Cimone è al lavoro per garantire un’esperienza ottimale agli amanti della montagna, con impianti e piste in fase di preparazione intensiva in vista dell’imminente apertura della stagione invernale. Se le attuali previsioni meteorologiche continueranno, l’apertura ufficiale degli impianti è prevista per sabato 14 dicembre. Gli operatori stanno lavorando senza sosta per assicurare piste perfettamente battute e servizi all’altezza delle aspettative. Aggiornamenti sul sito www.cimonesci.it".

Anche alle Piane di Mocogno si è all’opera per l’apertura stagionale: "Stiamo lavorando per tutti gli affezionati alla nostra stazione: abbiamo ampliato il campo scuola per regalare un’esperienza unica: una pista più ampia e sicura, perfetta per chi vuole imparare a sciare divertendosi al massimo". In attesa dell’apertura stagionale, a Sestola si fa comunque festa: oggi venerdì in occasione del santo Patrono san Nicolò, sabato e domenica con ‘Benvenuto Inverno’ con attività per bambini, musica, intrattenimento, stand gastronomici e l’immancabile vin brulè. Sabato dalle 10 apertura mercatini Arte e ingegno e prodotti enogastronomici, ed Area Sleddog. Ciapolata alle 10 al lago della Ninfa. Dalle 16 letture natalizie e laboratorio per bambini.

A seguireaArriva Babbo Natale con consegna delle letterine e merenda. Dalle 16 alle 19 musica con Milleluci, J for Jam e Lindy Box Swing. Berlenghi e vin brulé con i Maestri della Scuola Italiana Sci Sestola. Domenica mercatini, area sledddog, ciaspolata alle 10 a Passo del Lupo, Musica con "The Farmer’s Band".

g.p. (Altro servizio in Nazionale)