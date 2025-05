Pd, firme per la sicurezza: "Subito la questura in fascia A. Dal governo richiesta respinta"

"Più forze dell’ordine, maggiori stanziamenti, più sicurezza": questo è l’obiettivo della raccolta firme promossa dal Partito democratico modenese che inizierà sabato con l’intenzione di promuovere la Questura di Modena al livello di ‘fascia A’. La promozione, burocraticamente parlando, aumenterebbe i fondi e le risorse umane disponibili per garantire la pubblica sicurezza sul territorio provinciale. "Non è un vezzo, ma una necessità", commenta Diego Lenzini, capogruppo Pd in Consiglio comunale. "Modena è la settima città in Italia per PIL e ventesima per popolazione. Più ricchezza e più popolazione significano più rischio di criminalità e infiltrazioni mafiose".

"Portiamo all’attenzione del Ministero la necessità di rinforzare la sicurezza in città per l’ennesima volta", chiosa il segretario provinciale Stefano Vaccari. "La procedura era già stata portata avanti sotto il precedente governo. Di cinque città richiedenti, Modena è stata l’unica ad essere esclusa e la pratica ‘archiviata’ nel 2022 con l’ingresso del nuovo governo. Oltre al danno poi c’è stata poi la beffa: 30 dei militari stanziati in città per il pattugliamento di strade e edifici di interesse sono stati trasferiti dal governo Meloni a Ferrara. Unica città in Emilia retta dalla destra".

Riconoscendo come critica la situazione della città in termini di sicurezza e prevenzione, il Pd non manca di ringraziare per l’impegno e la dedizione "vigili urbani, poliziotti e operatori: ‘si fanno in quattro’ cercando di colmare lacune – di tempo, disponibilità e organico – che non dovrebbero pesare su di loro", continua Vaccari. "Ma per prevenzione, repressione e investigazione, le forze in campo ora sono insufficienti. Lo vediamo al carcere di sant’Anna dove il personale era fino a pochi giorni fa sotto organico del 40 per cento e i detenuti l’80 per cento in più del consentibile. E molte delle guardie carcerarie che vengono trasferite qui vedono la situazione, la trovano insostenibile e chiedono il trasferimento".

La richiesta di passare la Questura in fascia A "deve andare di pari passo con altre iniziative sociali volte alla prevenzione come istruzione e coinvolgimento della cittadinanza e dei quartieri. Come tante sono le lotte da portare avanti, la nostra speranza è che questa sia portate avanti in modo bilaterale. Di cuore è la nostra speranza che anche le opposizioni cittadine abbraccino questa battaglia e nel caso lo facciano, saremmo pronti a togliere dall’iniziativa il logo del partito in favore del bene comune", conclude sempre Vaccari. "In 40 circoli provinciali, nei gazebo del partito ogni sabato per le prossime settimane e in ogni evento in collaborazione con il partito -e nelle feste già iniziate, da Nonantola in poi-, sarà possibile firmare", conclude il segretario per la sicurezza cittadina di Modena per il Pd Stefano Manicardi.