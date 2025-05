Ijirashii di Carpi trionfa a Padova: 6 medaglie al campionato nazionale di Makotokai

E’ stata una trasferta ricca di soddisfazioni quella del 12 e 13 aprile a Padova per la Ijirashii, scuola di karate di Carpi diretta dal maestro Dario Falavigna (5° dan).

Nella città veneta si sono svolti due importanti eventi promossi da Aics Nazionale per il settore Makotokai karate: al sabato uno stage diretto dal Maestro Paolo Bolaffio (9° dan), caposcuola del Makotokai con oltre un centinaio di atleti provenienti da tutto il nord Italia, mentre alla domenica ha preso il via il campionato Nazionale di Makotokai, dove 120 atleti si sono cimentati nelle varie specialità dello stile, kata (forma) e kumite (combattimento) a contatto e light contact.

La scuola carpigiana Ijirashii ha portato a casa ben 6 medaglie, una d’oro, un argento e quattro di bronzo. A salire sul gradino più alto del podio nella specialità kata è stata Alessia Reibaldi per la categoria femminile "10-11 anni", grande prova anche per Anais Nicole Boatca e Bianca Morgotti, che hanno monopolizzato la categoria "9-10 anni" con un secondo e un terzo posto.

Gli altri tre terzi posti sono arrivati nella categoria maschile "9-10 anni" per Antonio Ambrosetti, nella specialità kumite per Cristian Gaina nella categoria "–50 kg 9-10 anni" e per Giovanni Scala nella categoria "12-14 anni – 50 kg". Da segnalare anche le buone prestazioni di Alessandro Taddia, Francesco Pongiluppi, Leonardo Pederzoli e Alessandro Pederzoli, appena fuori dal podio.

Nella foto: Da sinistra Anais Nicole Boatca e Bianca Morgotti