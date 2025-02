Carnevale con l'ombrello nelle Marche: dove e quando piove

Ancona, 27 febbraio 2025 — Il meteo ‘birichino’ si mette di mezzo alle feste di Carnevale, in programma nel weekend in diverse località marchigiane. Così confermano nel loro bollettino meteo sia la Regione Marche sia l’Amap, il Servizio agrometeo regionale. Sicuramente non una bella notizia per chi ha voglia di divertirsi in piazza, lanciando coriandoli e ballando a ritmo di musica. La speranza è che i rovesci, a tratti temporanei, possano poi diradarsi nel corso delle ore. Allerta meteo in Emilia Romagna, cosa sta per succedere

Previsioni di giovedì 27 febbraio

Nella giornata di oggi, il cielo al mattino sarà irregolarmente nuvoloso, con nuvole medio basse cumuliformi e schiarite dal pomeriggio. I brevi rovesci, nell’entroterra Anconetano e Fermano, saranno in esaurimento nel corso della mattinata, con la neve che cadrà sopra i 1.200 metri. Le temperature invece saranno in lieve diminuzione, con minime e massime comprese tra 8 e 12 gradi ad Ancona e Fermo, tra 7 e 13 ad Ascoli, tra 7 e 11 a Macerata, tra 8 e 13 a Pesaro e tra 7 e 10 a Urbino. I venti soffieranno da nord-ovest, di brezza tesa nelle zone interne e moderati lungo la costa. Il mare mosso, con moto ondoso in attenuazione dalla serata.

Venerdì 28 febbraio: breve tregua

La giornata di venerdì è l’unica nel weekend in grado di concedere una pausa dalle forti precipitazioni. Si partirà con un cielo sereno e con transito di nuvole medio-alte, stratificate nel corso della giornata. La pioggia invece arriverà nel pomeriggio, con brevi rovesci sparsi sul settore centro-settentrionale in spostamento dalle zone interne verso la costa. Saranno insomma coinvolte le località dell’entroterra di regione. Le temperature minime saranno in sensibile diminuzione, mentre le massime saranno in lieve aumento. I valori minimi e massimi saranno compresi tra 3 e 13 gradi ad Ancona e Fermo, tra 2 e 14 ad Ascoli, tra 2 e 12 a Macerata, tra 3 e 14 a Pesaro e tra 2 e 11 a Urbino. I venti invece soffieranno in maniera lieve alle prime ore della notte — quando compariranno foschie o locali nebbie nelle zone di pianura e nei fondovalle — per diventare di brezza leggera, proveniente da sud-ovest, nelle zone interne e orientali lungo la costa. Il mare invece sarà calmo al mattino e poco mosso nel pomeriggio.

La Piazza del Popoli di Ascoli ai tempi del carnevale: nel weekend festa bagnata?

Le previsioni di sabato primo marzo

Sarà difficile festeggiare le prime feste di Carnevale del weekend, nella giornata di sabato. Il mattino prevede un cielo nuvoloso, con nubi medio-basse stratificate, che aumenteranno in copertura nel pomeriggio. I rovesci, inizialmente sopra la provincia di Pesaro-Urbino, ricopriranno tutto il territorio nel resto della giornata, durando fino in serata. Le temperature minime saranno in aumento, mentre le massime in diminuzione, i venti calmi di notte, per soffiare a livello di brezza tesa da nord-est, più moderati nelle zone di mare. Il mare sarà calmo al mattino, con moto ondoso in aumento nel corso della giornata fino a mosso in serata.

Domenica 2 marzo: coriandoli e ombrello

Il maltempo, purtroppo, non lascerà la regione neanche nella giornata di domenica. Si partirà con un bel sole di mattina su tutto il territorio, prima che un'area di bassa pressione abbracci la Regione determinando una giornata di tempo instabile con deboli piogge un po' su tutti i settori, in temporanea intensificazione nel pomeriggio. Le coperture arriveranno da nord e si estenderanno poi nel resto del territorio, assumendo rovesci di carattere temporalesco nel settentrione. Più deboli invece a Sud delle Marche, in graduale aumento nel corso della sera, quando la pioggia cadrà i tutte le province rimanendo fino alle prime ore della giornata di lunedì. Insomma, se si vorrà festeggiare Carnevale si deve sapere che, oltre al vestito e ai coriandoli, è necessario portarsi dietro l’ombrello.

