Scuole chiuse 21 ottobre 2024 in Emilia Romagna: ecco dove

Bologna, 20 ottobre 2024 – Danni e disagi in Emilia Romagna a causa della nuova ondata di maltempo che ha colpito la regione tra sabato 19 ottobre e domenica 20. Situazione critica in molte province con allagamenti, evacuazioni e strade chiuse. Dal Reggiano alla Romagna, sono stati numerosi gli interventi dei vigili del fuoco per aiutare i cittadini. Morto un giovane nel Bolognese, travolto dalla piena del fiume mentre era in auto con il fratello. Proprio nel Bolognese la situazione più preoccupante: una nuova alluvione ha colpito tutto il territorio.

Ordinanze di evacuazione in diverse zone e monitoraggio costante dei fiumi. Intanto tra i primi comuni a chiude le scuole domani 21 ottobre c’è Budrio, dove rimarranno chiusi anche i nidi e il centro diurno per svolgere i sopralluoghi.

"Nella zona di Bologna sono caduti 165 mm di pioggia, di cui 140 in sei ore - spiega la sindaca di Budrio Debora Badiali -, il quantitativo medio di due mesi (autunnali) di precipitazioni. L’Idice è tracimato nei pressi dell’Inail sia verso destra che verso sinistra allagando sia zone di Vigorso che la parte Ovest del capoluogo.

Abbiamo in corso anche una tracimazione in località Motta nel punto della finestra arginale. Abbiamo molte viabilità critiche perche si sta riversando l’acqua dell’Idice e quella di fossi e canali. Se non per emergenze, vi chiedo di limitare gli spostamenti. Siamo costantemente sul territorio per iniziare subito a rimetterci in piedi, come sempre e come sappiamo fare. I militari ci supporteranno nel trasporto delle persone dal Palazzetto dello Sport, anch’esso coinvolto nell’alluvione, alla Bocciofila dove sarà presente il presidio sanitario e quello psicologico. L’acqua sembra che stia lentamente defluendo, nonostante i livelli dell’Idice rimangono alti, e in giornata arriveranno squadre della protezione civile nazionale con pompe idonee per lo smaltimento dell’acqua. In mattinata uscirà l’ordinanza di chiusura nidi e scuole per la giornata di domani così da permettere sopralluoghi”. Altri comuni, vista la situazione causata dal maltempo, potrebbero optare per lo stop alle lezioni.

