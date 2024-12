Chiara Petrolini, anche il primogenito “era nato vivo”. La relazione delle esperte

Parma, 12 dicembre 2024 – Sono state depositate presso la procura di Parma le relazioni tecniche della medico legale Valentina Bugelli e dell'antropologa forense Francesca Magli, incaricate dai pubblici ministeri di chiarire se il primogenito di Chiara Petrolini (il secondo corpicino ritrovato) fosse ancora vivo al momento del parto. Nonostante la difficoltà nell'analizzare strutture molli o tessuti cartilaginei, gli esperti hanno escluso che il neonato fosse morto prima del parto, sostenendo che il decesso sia avvenuto successivamente alla nascita.

Secondo i consulenti, la misurazione delle ossa, che risultano compatibili con un neonato di almeno 40 settimane di gestazione, e la presenza di gemme dentali embrionali, accompagnate dalla stria neonatale visibile nei canini e incisivi, avrebbero confermato che il bambino fosse già nato vivo quando la madre, come dichiarato nell’interrogatorio del 10 settembre, lo avrebbe poi seppellito in giardino, dopo averlo "scosso" e constatato che "non respirava".

Questo scenario rafforza l'ipotesi avanzata fin dalle prime fasi dall'inchiesta del procuratore Alfonso D'Avino, secondo cui il neonato, sebbene nato vivo, sarebbe stato ucciso successivamente al parto. Il caso, che ha preso piede nel filone di indagine per duplice omicidio e soppressione di cadaveri, riguarda anche il secondo neonato, sepolto insieme al primo a Vignale di Traversetolo.

Dal 20 settembre, Chiara Petrolini è agli arresti domiciliari. Il Tribunale del Riesame di Bologna ha dato ragione alla Procura e ha ordinato che la 22enne sconti la custodia cautelare in carcere. Per l’eventuale esecuzione si attende ora l’esito del ricorso presentato alla Cassazione da parte dei legali della giovane.