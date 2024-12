Linea Blu a Casalecchio, servono 250 milioni. I Comuni bussano al ministero dei Trasporti

Arriva a Casalecchio la linea blu e Valentina Orioli, ormai ex assessora alla Mobilità di Bologna, scende dal "tram della Giunta" del sindaco Matteo Lepore. Lo ha fatto ieri dal palco della Casa della Conoscenza dove era salita insieme a Matteo Ruggeri, sindaco della cittadina sul Reno per presentare il progetto di fattibilità della linea blu del tram da via dei Mille dentro le mura a via De Curtis, di fianco all’Unipol Arena di Casalecchio. Poco più di 10 chilometri che in un anno dovrebbero far salire in carrozza 12.000 passeggeri verso Bologna e circa 10.000 verso Casalecchio. Tra 200 e 250 i milioni di euro che bisognerà trovare per la posa dei binari di quest’opera. Ai quali, poi, si aggiungeranno i milioni da trovare per l’acquisto delle carrozze.

Una somma cospicua che i Comuni di Bologna e Casalecchio andranno a cercare al ministero dei Trasporti presentando il progetto di fattibilità entro il 31 gennaio, data ultima per partecipare ai finanziamenti statali previsti per i sistemi di trasporto rapido di massa. Nei 10,2 chilometri di tracciato la Blu avrà 21 fermate.

A Bologna il capolinea sarà in via dei Mille, dove si incrocerà con quello della linea verde, già in fase di costruzione. Il tracciato verso Casalecchio passerà da via Don Minzoni e, puntando verso la collina, sui viali arriverà fino in via Sabotino. Da qui porterà i passeggeri in via Andrea Costa e allo stadio e poi dalla Porrettana verso la Croce di Casalecchio. Sul Reno passerà su un ponte proprio, a nord dell’attuale, e, dopo averlo superato, scenderà in via Garibaldi. Dall’omonima stazione il percorso prosegue in via del Lavoro e poi fino al capolinea dell’Unipol Arena.

Nicodemo Mele