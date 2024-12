Incendio Limena, distrutta l’azienda agricola della serie Dmax. Animali morti, una donna intossicata

Padova, 14 dicembre 2024 – È andata a fuoco una stalla dell’azienda agricola Gomiero, la famiglia di agricoltori padovani diventati famosi per la serie tv ‘Quella pazza fattoria’. L’incendio è divampato in fretta e i danni sarebbero pesantissimi. Devastata la struttura, almeno 16 animali sono rimasti uccisi dal rogo. Una donna è rimasta intossicata mentre cercava di salvare le mucche.

“Si è sviluppato un importante incendio nella zona nord di Limena. Precauzionalmente si chiede di non aprire le finestre nelle vicinanze. Stanno intervenendo sul posto i vigili del fuoco”, è l’appello diramato vai social dal Comune di Limena, nel Padovano.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno domato in poco tempo il rogo. Oltre ai pompieri, sono giunti anche i carabinieri, il 118 e la protezione civile. Ignote al momento le cause dell’incendio.

Le fiamme hanno distrutto un capannone dell’azienda agricola di Limena. Il rogo ha riguardato la stalla, dove si trovavano moltissimi animali: 16 mucche morte, secondo il primo bilancio dell’incendio.

A dare l'allarme sono stati i gestori dell’attività. Una donna è finita in ospedale per un’intossicazione da fumo: stana cercando di mettere in salvo gli animali possibile, quando si è sentita male. Le sue condizioni non sarebbero gravi.

“Ci sono danni ingenti, ma per fortuna nessuno è rimasto ferito. Dispiace per gli animali. Massima solidarietà alla famiglia Gomiero, molto apprezzata per il suo quotidiano lavoro”, ha detto al Gazzettino il sindaco di Limena, Stefano Tonazzo, che è subito arrivato sul posto per rendersi conto dell’accaduto.

La colonna di fumo si leva dall'azienda agricola di Limena (Padova)

La famiglia Gomiero è diventata famosa per la serie televisiva prodotta da Dmax intitolata ‘Quella pazza fattoria’, in onda ogni mercoledì alle 21.25. Il programma racconta la vita nell'azienda agricola padovana è seguitissima dal pubblico, tanto da rendere i Gomiero famosi in tutta Italia.

Capostipite dell’azienda agricola è Roberto Gomiero. Il figlio Davide è considerato da molti un ‘contadino influeencer’, mentre la sorella maggiore Claudia è manager dell'azienda. Tutta la famiglia è coinvolta nella gestione dell’attività: mamma Adriana e la terza figlia Alessia lavorano nel negozio di prodotti locali. Nel 2023, ‘Quella pazza fattoria’ è stata la serie più vista di Dmax.