Nuova Ztl, pioggia di multe. Ira dei cittadini

Cinquemila multe in due mesi. A tanto ammonta il numero delle contravvenzioni staccate dalla polizia locale Reno Lavino per la violazione della nuova Zona a traffico limitato (Ztl) istituita dal Comune di Casalecchio in via De Curtis, il largo viale che transita tra l’Unipol Arena e il Gran Reno intitolato all’immortale genio comico di Totò. In questo caso però non c’è niente da ridere perché dal 19 dicembre, giorno nel quale sono entrate in funzione queste nuove corsie riservate ad autobus e mezzi di soccorso, ci sono stati più di cinquemila mezzi ripresi dalle telecamere e sanzionati per la violazione del divieto segnalato su entrambi i lati della strada comunale dove per una lunghezza di circa 400 metri si sviluppano queste corte (ma salatissime) carreggiate che si estendono dagli incroci tra la via Lennon e la rotatoria Villeneuve.

Difficile, per le migliaia di inconsapevoli vittime che da alcuni giorni stanno ricevendo la notifica della sanzione, eccepire sulla motivazione dell’istituzione della nuova Ztl. "Questo provvedimento è motivato dall’esigenza di sicurezza, e in particolare per agevolare l’accesso e il transito dei mezzi di soccorso e pronto intervento all’area dell’Unipol Arena e dei centri commerciali", spiega il vice sindaco Paolo Nanni. Difficile, però, anche convincere gli automobilisti multati a non puntare il dito su forma e sostanza del divieto. "Ho ricevuto la notificazione della multa tre giorni fa", racconta Maurizio, che ieri mattina ha accettato di posare davanti al cartello che ha inconsapevolmente ignorato all’inizio di gennaio. "Sto a Zola, stavo andando a portare l’auto all’officina per la revisione e sono passato da qui, proprio da questo imbocco della corsia riservata che è segnalata con questo cartello messo in curva, impossibile da leggere mentre si procede. Se poi i numeri sono quelli che mi dice è inevitabile pensare che questo provvedimento sia utile anche a rimpinguare le casse del comune".

La sanzione ridotta in caso di pagamento entro i sei giorni è di 44 euro, mentre se si va oltre i sei giorni dalla notifica la multa sale a quota 60 euro. L’ordinanza chiarisce che il transito su queste corsie è vietato ai mezzi non autorizzati e che in questo tratto la strada è sottoposta a controllo elettronico. Ma sono tanti gli automobilisti a notare che almeno per i primi tempi, a evitare questo ‘cecchinaggio’ sarebbe stato utile un presidio della polizia locale, visto che i dati sulle multe dimostrano che in termini di segnaletica si può fare di più.

Gabriele Mignardi