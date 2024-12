Incendio auto a Gambettola: paura nei palazzi di via Monti

Cesena, 13 dicembre 2024 - Paura nella tarda sera di giovedì a Gambettola in via Monti, quando un incendio ha coinvolto un’autovettura in sosta in un’area compresa tra due condomini. La richiesta di aiuto è stata tempestiva ed è giunta al centralino del 115 intorno alle 22.40: sul posto sono così velocemente intervenute una squadra del distaccamento dei vigili del fuoco di Savignano sul Rubicone e una del distaccamento di Cesena.

I pompieri sono riusciti ad arginare le fiamme che nel frattempo avevano completamente avvolto il mezzo parcheggiato, evitando che queste si propagassero altrove, magari arrivando a interessare i due edifici vicini. Fortunatamente nessuna persona è rimasta coinvolta e non si sono registrate conseguenze per le strutture limitrofe. Lo stesso non si può dire per l’auto finita vittima del rogo. Sulle cause che possono aver scatenato l’incendio ci sono accertamenti in corso.