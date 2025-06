Tennis: Torneo Open 'Ida Rubini' all'Ippodromo di Cesena con montepremi di 8.000 euro

Il grande tennis torna all’Ippodromo di Cesena. Dopo i tornei del Circuito Itf Men’s Future e dopo le finali della serie A1, un altro grande appuntamento si profila per gli appassionati romagnoli, il torneo nazionale Open maschile ’Ida Rubini’ in programma al Club Ippodromo dal 23 giugno con un montepremi 8.000 euro. Sono già circa 50 gli iscritti (ma le iscrizioni sono aperte fino al 21 giugno) a questo torneo di grande rilevanza, sia per la tradizione organizzativa del Club, sia per il montepremi, che terrà banco fino al 6 luglio.

"Negli ultimi anni - ha sottolineato Luca Natali, consigliere del Club Ippodromo - siamo stati un po’ lontani dal grande tennis, ora però grazie all’intervento di Alessandro Bruni e allo staff di Tennissimo si è manifestata la volontà di tornare ad avere un ruolo importante nel panorama locale e nazionale da far salire progressivamente di livello".

Il responsabile della scuola tennis di Tennissimo, il maestro Michele Zignani, ha aggiunto i suoi auspici: "Speriamo che questo torneo diventi un appuntamento fisso nel calendario nazionale, confermandolo di anno in anno magari con l’aggiunta di altri imprenditori che ci aiutino a migliorare sempre più l’organizzazione. Già in un anno abbiamo portato il torneo da 4.000 a 8.000 euro di montepremi, nel futuro puntiamo ad organizzare un torneo internazionale, c’è già stato in questo Club, ci potrà essere ancora. Ci aspettiamo tanto pubblico sugli spalti, Cesena è affamata di tennis".

Il main sponsor è Alessandro Bruni, figlio della compianta Ida Rubini nella cui memoria il torneo si svolgerà: "Mia madre era una grande appassionata di tennis, sportiva da sempre, ha partecipato a tantissimi tornei, anche quando ha smesso di giocare ha seguito e amato il tennis in maniera assidua. Le sarebbe piaciuto tantissimo vedere Sinner vincere gli Slam... Volevo cercare il modo di ricordarla in maniera adeguata, quindi insieme a mia sorella Barbara Bruni, abbiamo pensato di sponsorizzare il torneo. Speriamo che il nostro esempio sia seguito da altri". Poi il presidente di Tennissimo, il maestro Federico Ceccarelli: "Al momento risulta iscritto il 2.2 Daniel Bagnolini, speriamo di richiamare professionisti da tutta Italia".