Cesena, abbonamenti a quota 5.268. Di Taranto: "Un attestato di fiducia"

Ieri sera parlando del mondo del Cesena Fc 2025-26, i numeri erano sbalorditivi. Giocatori acquistati per la nuova rosa: zero (il calciomercato inizierà il primo luglio), abbonamenti venduti al termine della prima fase dedicata alla prelazione: 5.268. Una cifra addirittura superiore rispetto ai 4.934 tagliandi acquistati lo scorso anno a questo punto della campagna, quando poi alla fine si arrivò a circa 8.000.

Un tetto che la dirigenza del club aveva dichiarato di voler provare a superare e che viste le premesse si sta rilavando un obiettivo ambiziosissimo, ma decisamente alla portata.

"Le 5.268 sottoscrizioni raccolte – ha in effetti commentato in serata il direttore generale Corrado Di Taranto – rappresentano un risultato che ci riempie di orgoglio e soddisfazione ed evidenzia, ancora una volta, quanto sia profondo e sincero il legame tra il Cavalluccio e il popolo bianconero. Desidero ringraziare i nostri tifosi per la loro risposta, grazie alla quale ad oggi sono già stati rinnovati quasi il 70% degli abbonamenti totali emessi nella scorsa stagione sportiva. Si tratta di un’importante testimonianza di fiducia nei confronti del club, una dichiarazione che raccogliamo con responsabilità e determinazione e che dimostra quanto l’abbonamento al Cavalluccio sia una vera e propria storia di famiglia. Ora guardiamo con entusiasmo alla prossima fase, con la volontà di proseguire su questa strada e superare anche l’eccezionale risultato ottenuto lo scorso anno".

Da mercoledì 2 luglio prenderà infatti il via la vendita libera che proseguirà fino alla vigilia della prima partita in casa del campionato cadetto. I nuovi abbonamenti potranno essere sottoscritti recandosi di persona al Coordinamento Club Cesena di via Veneto 19 oppure direttamente online sul sito di Vivaticket. Da ora in avanti non sarà più possibile usufruire della prelazione del posto occupato nel campionato precedente.

Ecco i prezzi.