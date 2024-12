Incendio a Senigallia: 67enne salvato dai vigili del fuoco, ustioni non gravi

Paura in un’abitazione sulla provinciale dove un 67enne è stato portato via con ustioni in diverse parti del corpo. L’uomo, che al momento dell’accaduto si trovava solo in casa, si è trovato improvvisamente accerchiato da fumo e fiamme ed è stato messo in salvo dai vigili del fuoco che, dal vicino distaccamento di Senigallia, sono intervenuti per domare il rogo.

Un intervento provvidenziale: il pochissimo tempo impiegato per raggiungere l’abitazione, ha consentito di poter mettere in salvo il 67enne e di affidarlo al personale del 118 che lo ha subito sottoposto alle cure del caso. Il rogo è divampato attorno alle 20,45 e ha interessato entrambi i piani dell’abitazione. Le sirene di pompieri e carabinieri e dei mezzi di soccorso hanno richiamato sul posto alcuni curiosi che hanno assistito alle operazioni.

Intanto nella casa le fiamme si sono alzate in pochissimo tempo e il fumo ha invaso le stanze rendendo impossibile spostarsi e respirare. Le cause dell’incendio sarebbero ad ricondurre a una stufa a legna che si trovava in cucina dove probabilmente l’uomo era intento a preparare la cena.

L’appartamento che si trova al piano superiore è stato dichiarato inagibile dopo essere stato invaso dal fumo, visibile dalla strada che si trova a poca distanza dall’abitazione. L’uomo ha riportato ustioni in alcune parti del corpo ma non è in pericolo di vita. Nel tardo pomeriggio di ieri familiari e conoscenti hanno potuto tirare un sospiro di sollievo dopo aver trascorso ore in ansia.

Nei prossimi giorni saranno effettuate ulteriori verifiche per capire le cause che hanno scatenato il rogo che, senza il tempestivo intervento dei pompieri poteva essere fatale al 67enne.

Nell’appartamento il fumo ha danneggiato suppellettili e arredamento, in parte divorato anche dalle fiamme che hanno inghiottito alcune stanze della casa bifamiliare con cortile a pochi chilometri dal centro della spiaggia di velluto. La scorsa estate un incendio aveva divorato un’abitazione di via Palestrina, rendendo inagibili due appartamenti, proprio come giovedì sera, danneggiati da fumo e fiamme.