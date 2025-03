Qatargate, chi è Elisabetta Gualmini (Pd) finita nello scandalo

Bologna, 4 marzo 2025 – Elisabetta Gualmini è parlamentare europea del Pd al secondo mandato. Classe 1968, originaria di Modena, è professoressa ordinaria di Scienza politica all’Università di Bologna, ed è stata vicepresidente della regione Emilia-Romagna dal 2014 al 2019, con delega al welfare, durante il primo mandato da governatore di Stefano Bonaccini.

In questo ruolo, tra le altre cose, ha introdotto il ’Reddito di solidarietà’, che ha dato un aiuto economico a oltre 15mila famiglie. Se oggi, in seguito allo scandalo ‘Qatargate’, si è autosospesa dal gruppo dei Socialisti & Democratici assieme alla collega Alessandra Moretti, durante la scorsa legislatura europea ne è stata vicepresidente ed è risultata tra i primi quattro eurodeputati italiani più influenti secondo EU Matrix (l’unica al primo mandato).

Gualmini è stata anche membro delle Commissioni Lavoro e degli Affari economici, nonché relatrice della direttiva sul lavoro da piattaforma digitale. Autrice di libri e saggi sulla politica italiana, alle urne europee del 2019 è stata eletta nella circoscrizione Nord-Orientale con 77.577 preferenze. Nel maggio del 2024 ha ottenuto il bis a Bruxelles sempre nel Nord-Est (circoscrizione con Stefano Bonaccini capolista) con 57.300 consensi. È sposata con il politologo Salvatore Vassallo, già deputato del Pd e oggi presidente dell’Istituto Cattaneo.

Esponente di rilievo del Pd, è molto attiva nella vita politica del partito, e da sempre sposa idee riformiste. Al Congresso nazionale del partito ha appoggiato Stefano Bonaccini. Alle primarie del centrosinistra per le Comunali di Bologna del 2021 che hanno visto sfidarsi l’attuale sindaco Matteo Lepore e l’ex prima cittadina di San Lazzaro oggi assessora regionale al Welfare Isabella Conti, ha sostenuto la seconda. Il suo ultimo libro, “Mamma Europa, una nuova Unione dopo crisi e scandali”, racconta il suo impegno per un’Ue più solidale e unita, che si confermi casa della democrazia e della pace per tutti.