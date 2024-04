Morti nell'esplosione di Suviana: chi erano le vittime

Bologna, 11 aprile 2024 – Come si temeva, nonostante la speranza di ritrovare vivi i quattro operai dispersi, è salito il tragico bilancio dell’infernale esplosione nella centrale idroelettrica del lago di Suviana, sull’Appennino bolognese.

Dopo lunghe ed estenuanti ricerche nei piani interrati della centrale di Bargi (una frazione del comune di Camugnano), sono stati trovati i corpi di due dei quattro dispersi che mancavano all’appello dopo che martedì 9 aprile, nel primo pomeriggio, una turbina della centrale è esplosa al piano -8, ovvero a 40 metri di profondità sotto il livello del lago.

L’esplosione ha dunque provocato la morte di cinque operai, il grave ferimento di altri cinque e il crollo del solaio nel piano sottostante il -9 con conseguente allagamento dei locali.

Proprio lì (e al piano -8), infatti, gli ultimi due dispersi vengono ancora cercati con imponenti manovre da parte di numerose squadre dei vigili del fuoco. Ricerche proseguite da due giorni, anche di notte. A mancare sono Alessandro D'Andrea, 37enne originario del Pisano, e Vincenzo Garzillo, 68 anni di Napoli.

Le vittime accertate dopo l'esplosione di Suviana: in alto a sinistra Paolo Casiraghi e Adriano Scandellari; sotto Vincenzo Franchina; a destra Angelo Cotugno e Pavel Petronel Tanase

Chi sono le vittime

Oggi sono stati ritrovati i corpi di due dei quattro uomini, che non si riuscivano a trovare in queste lunghe ore di attesa e forsennata ricerca. Il primo morto identificato è Adriano Scandellari, 57 anni, padovano e residente a Ponte San Nicolò (Padova). Era un lavoratore specializzato di Enel Green Power nella funzione di O&M Hydro. Era stato insignito da poco con la stella al merito per il lavoro dal capo dello Stato, Sergio Mattarella. La moglie si è recata a Bargi.

La seconda vittima recuperata oggi, 11 aprile, è Paolo Casiraghi, milanese di 59 anni, che era dipendente della ditta Abb. Tecnico specializzato con tanta esperienza e una vita fatta di viaggi per lavoro, passata nella zona nord di Milano, fra Niguarda e Bicocca, con la passione per l'Inter.

Le altre vittime sono i tre operai, trovati il giorno stesso dell’esplosione. Sono stati recuperati e identificati dopo che le acque del lago sono entrate nella centrale, allagando gli spazi.

Si tratta di Pavel Petronel Tanase, 45 anni, romeno ma residente nel Torinese e padre di due gemelli di 14 anni. Mario Pisani, tarantino di 64 anni, ex dipendente Enel e probabilmente impegnato come consulente data la sua grande esperienza in termini di impiantistica. Lascia la moglie, i figli (Fabio, Matteo e Valentina) e i cinque nipotini. Poi Vincenzo Franchina, messinese che avrebbe compiuto 36 anni tra un mese; viveva a Genova con la moglie Enza, sposata da poco più di un anno e papà da soli tre mesi.

Questi ultimi tre erano tecnici trasfertisti – appartenenti a una ditta esterna alla Enel Green Power – che avevano lasciato le loro case per venire a lavorare sulla sponda del lago di Suviana.

Sono dunque cinque le vittime in totale di questa che si prospetta essere una delle più grandi tragedie sul lavoro degli ultimi tempi in regione, ma anche a livello nazionale. Si contano anche cinque feriti gravi e tre illesi.

Dove è avvenuta l’esplosione

L’esplosione della turbina è avvenuta nella più potente centrale idroelettrica dell’Emilia Romagna, quella di Bargi. La centrale, costruita e gestita dall’Ente Nazionale per l’Energia Elettrica (Enel), si trova tra i laghi artificiali di Suviana e del Brasimone e turbina e ripompa l’acqua tra i due bacini. È una centrale a pozzo, cioè costruita a strati sotto terra, ed è stata inserita nel piano di riaccensione della rete nazionale. In caso di blackout è in grado di erogare la sua massima potenza nel giro di 4 minuti.