Vincenzo Franchina tra le vittime di Suviana: era papà da pochi mesi, il ricordo straziante del sindaco

Messina, 10 aprile 2024 - Dall'altra parte dell'Italia, rispetto al lago di Suviana, c'è un paese che piange la 'sua' vittima della tragedia alla centrale di Bargi. Il tecnico esperto Vincenzo Franchina, 36 anni, era di Sinagra, nel Messinese. E ha perso la vita nell’esplosione di quella maledetta turbina.

Il sindaco Nino Musca stenta a trattenere le lacrime: "E' un dolore grandissimo che colpisce la nostra comunità, che è un piccolo Comune ma è come se fosse una grande famiglia. Siamo sconvolti da questa notizia non ci volevamo credere, siamo vicini alla sua famiglia".

Franchina era sposato e da pochi mesi era diventato padre di un bambino. La notizia ha colpito profondamente la comunità di Sinagra che si è stretta attorno alla famiglia del giovane. "Ricordo Vincenzo - prosegue il sindaco - essendo stato insegnante nella scuola superiore dove si è diplomato e l'anno scorso ho avuto il privilegio di celebrare le sue nozze. Una famiglia di grandi lavoratori. Vincenzo era andato via per lavoro, non tornare per noi è un'enormità, un macigno".