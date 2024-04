Esplosione alla centrale di Bargi, la testimonianza: “Gran boato e fumo, l’aria era irrespirabile”

Camugnano (Bologna), 9 aprile 2024 - L'esplosione alla centrale di Bargi, nel bacino di Suviana - che ha provocato, al momento, tre morti, tre feriti e 6 dispersi - ha scatenato comprensibile panico tra le persone che hanno assistito al boato. Tra i primi ad accorrere per dare una mano è stato Simone Cappi, titolare del ristorante La Spiaggetta, dove come ogni giorno, poco prima che si scatenasse il finimondo, gli operai della centrale erano andati a mangiare in pausa pranzo.

Gli elicotteri accorsi dono l'esplosione (Foto Luciano Bernardi)

"Si è sentito un gran boato dalla centrale - racconta Cappi - è salito un gran fumo e l'aria è diventata irrespirabile. I soccorsi sono stati tempestivi: hanno subito chiesto la collaborazione delle persone del luogo e noi abbiamo portato dell'acqua nel piazzale dove vengono coordinate le varie operazioni".

FOCUS / Come funziona la centrale di Bargi, la più potente dell’Emilia Romagna Alle 16,40, continua il ristoratore, erano già "arrivati tre elicotteri e uno è ripartito per Cesena con un'operaio ustionato grave". Almeno 40 i vigili del fuoco al lavoro sul luogo della tragedia.

Il sindaco di Camugnano ha riferito che l’incendio è scoppiato a 30 metri di profondità.

Per fortuna nell'enorme boato la diga del bacino artificiale di Suviana non risulta coinvolta e al momento non si registrano danni. Secondo quanto si apprende dai soccorritori, l'esplosione è avvenuta in una centrale di pompaggio e turbinaggio che si trova a circa 2 chilometri di distanza.