Esplosione a Suviana, le notizie di oggi in diretta. Tre morti e 4 dispersi sotto terra nella centrale elettrica

04:34

Il punto sui feriti: alcuni sono del posto

Tra gli operai portati in diversi ospedali ci sono anche lavoratori della zona di Suviana: Leonardo Raffreddato di Camugnano avrebbe ustioni su gran parte del corpo. Poi c'è Bibo - di lui si conosce solo il soprannome, per ora - che è di Castiglione dei Pepoli. Un altro ferito è di Camugnano. Poi c'è Sandro Busetto, in ospedale a Pisa, anche lui ha ustioni sul 40% del corpo