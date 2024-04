Ecco chi sono i dispersi nella strage di Suviana

Bologna, 10 aprile 2024 – Esplosione a Suviana, continuano senza sosta le ricerche dei dispersi. Una corsa contro il tempo dei vigili del fuoco mentre l'acqua continua a salire (video). In quattro sono ancora intrappolati tra acqua e macerie, dalle 15 di ieri.​​​​​​ Si tratta di Paolo Casiraghi, residente a Milano; Alessandro D'Andrea, originario di Pontedera; Adriano Scandellari, residente a Mestre e Vincenzo Garzillo di Napoli.

Esplosione a Suviana, continuano le ricerche dei dispersi (foto Schicchi)

Al lavoro anche le squadre di sommozzatori della Finanza, ma con il passare del tempo diminuiscono le possibilità di ritrovarli vivi. “Lo scenario che abbiamo davanti non ci fa pensare alla possibilità che ci siano superstiti - ha spiegato Luca Cari, dirigente comunicazione ed emergenza vigili del fuoco -. Certo, la speranza di trovare vivi i dispersi rimane e noi continuiamo a lavorare e a cercarli, soprattutto nei punti in cui i loro colleghi ci hanno detto che potrebbero trovarsi". Le operazioni di soccorso sono molto complesse: l’acqua del lago, che ha invaso le stanze, è alta e gelida. Nell'esplosione della turbina nella centrale elettrica di Bargi hanno perso la vita Pavel Petronel Tanase, 45 anni, romeno ma residente nel Torinese; Mario Pisani, tarantino di 64 anni; e Vincenzo Franchina, messinese che avrebbe compiuto 36 anni tra un mese. Durante l'esplosione c'erano 15 operai in tutto, di 3 ditte e stavano lavorando ad attività di collaudo della turbina. Soltanto tre i lavoratori rimasti illesi.