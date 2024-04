Suviana, notizie in diretta 11 aprile: nella centrale-trappola sub immersi nell’acqua nera

Bologna, 11 aprile 2024 – Nella seconda notte di ricerche dei quattro dispersi – che ancora non sono stati trovati – alla centrale di Suviana, dove è esplosa una turbina e tre operai sono morti e altri cinque sono stati gravemente feriti, i sommozzatori cercano, le mani immerse nell’acqua nera, nella speranza sempre più flebile che i quattro tecnici dispersi potessero essere ancora vivi.

Dopo i grossi sforzi della giornata di ieri per ristabilire le condizioni di sicurezza, il lavoro dei soccorsi dei Vigili del fuoco si è concentrato nei livelli -8, -9 e -10. È stata fondamentale la messa in sicurezza di una condotta che rischiava, in caso di rottura di una valvola, di far travolgere i soccorritori dall'acqua. Poi sono stati prelevati gli oli presenti nella vasca e con le pompe idrovore è stata tolta parte dell'acqua che entrava nella centrale dalla notte del 9 aprile, giorno dell’esplosione. Per aiutare i pompieri, Enel ha anche abbassato il livello del bacino di Suviana di almeno un metro.

Se già ieri le speranze di ritrovare vivi i dispersi era scarsa, oggi non ci si fa più tante illusioni. Mentre la Regione Emilia-Romagna ed Enel Green Power hanno attivato il supporto psicologico per i parenti delle vittime, la Procura di Bologna ha aperto un fascicolo per disastro colposo e omicidio colposo. Sarà infatti l’inchiesta a dover far luce sulle cause che hanno portato all'esplosione durante il collaudo, provocando poi il collasso del solaio e l'allagamento dei locali. Oggi a Bologna e in regione è stato indetto uno sciopero di 8 ore dei lavoratori dei settori pubblici e privati, per protestare contro l’ennesima tragedia che ha portato altre morti sul lavoro. Acri le polemiche ieri del segretario di Cgil Bologna, Michele Bulgarelli, che denunciava come non si sapesse di quali aziende fossero dipendenti i lavoratori esterni presenti in centrale. Ma se in un primo momento le istituzioni parlavano di dipendenti tutti esterni, è poi emerso che tra feriti, dispersi e lavoratori illesi almeno sei erano dipendenti di Enel Green Power.