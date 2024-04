Le reazioni alla tragedia. Zuppi: "Pronti ad aiutare". Lepore: "Un grave lutto". Bernini: "Profondo dolore"

"In questo momento credo che ci sia soprattutto da dare il massimo sostegno a chi sta facendo le operazioni di soccorso, la vicinanza di tutta la Città metropolitana di Bologna e il cordoglio per chi ha dei cari coinvolti. È chiaro che visti i numeri rischia di essere una delle tragedie sul lavoro più gravi della storia recente del nostro Paese". Ha il volto segnato il sindaco Matteo Lepore, mentre tra un report e l’altro dei soccorritori cerca di spiegare alle sue comunità cosa sta accadendo. Tutto il mondo politico è stato colpito duramente dalla tragedia di Suviana, e trovare le parole per nessuno è stato semplice. "Esprimo solidarietà e cordoglio alla comunità di Camugnano per il tragico incidente – ha detto il senatore Pier Ferdinando Casini –. Nel seguire con apprensione le notizie che ci giungono dalla prefettura, attendiamo dal governo ulteriori informazioni su quanto avvenuto, e che il Senato sia a disposizione di fronte ad una vicenda che segna la comunità bolognese e l’intero Paese".

Galeazzo Bignami, invece, ha detto di "seguire con apprensione quanto avvenuto al bacino di Suviana. Siamo vicini alle famiglie e in stretto contatto con i soccorritori", ha sottolineato il viceministro ai Trasporti di FdI, intervenendo sui social. "Ci auguriamo che questo bilancio di lavoratori feriti e dispersi non si aggravi – ha commentato a sua volta Virginio Merola, deputato del Pd –, grazie a chi sta operando sul posto, in condizioni molto difficili visto che la centrale è sotto il livello del lago". La segretaria dei dem bolognesi, Federica Mazzoni, ha parlato di "profondo dolore e preoccupazione" per l’accaduto. "Le notizie ci lasciano sgomenti e pieni di apprensione per le sorti di coloro che sono coinvolti – ha aggiunto –, come Pd esprimiamo la nostra più sincera vicinanza ai lavoratori coinvolti e alle loro famiglie, nella speranza che le persone disperse possano essere trovate al più presto e portate in salvo", ha assicurato Mazzoni. Cordoglio anche dalla Lega, con Lucia Borgonzoni. "Profondamente colpita dalla tragedia accaduta in una centrale idroelettrica nei pressi del bacino di Suviana – ha detto la sottosegretaria alla Cultura –. Una notizia che lascia sgomenti. Mi stringo al dolore dei familiari delle vittime ed esprimo vicinanza a coloro i quali sono rimasti feriti. Ringrazio le autorità e il personale impegnato". "Profondamente addolorata per quanto accaduto alla centrale idroelettrica del bacino artificiale di Suviana – ha dichiarato invece la ministra Anna Maria Bernini (Forza Italia) –. Seguo con apprensione tutti gli aggiornamenti e mi stringo in un affettuoso abbraccio alla comunità dei lavoratori della centrale in questo momento drammatico".

Tra i bolognesi ‘sul posto’, ieri, c’era anche la vicepresidente della Regione, Irene Priolo. "Abbiamo montato le torri faro perché è necessario andare avanti tutta notte – ha detto Priolo, che ha anche la delega alla Protezione civile –. I vani dell’edificio sono allagati, c’è stato il crollo del solaio per cui i dispersi da questo punto di vista sono in una situazione di difficoltà di ricerca". Massima disponibilità da parte anche della Curia di Bologna. "Vicinanza e cordoglio alle famiglie delle vittime e alla comunità di Camugnano – ha detto l’arcivescovo e cardinale Matteo Zuppi –. Abbiamo offerto la disponibilità per qualsiasi tipo di bisogno, sostegno e necessità". Anche l’eurodeputata Elisabetta Gualmini (Pd) sta "seguendo con grande preoccupazione e sgomento la situazione. Speriamo di avere notizie positive nei prossimi istanti, anche se la situazione appare molto grave". Per il governatore Stefano Bonaccini "Questa è una tragedia enorme, siamo davvero molto colpiti e molto provati". "Esprimo massima vicinanza alle famiglie delle vittime e a chi è rimasto ferito e sostegno e riconoscenza ai soccorritori, impegnati nella ricerca di chi ancora è disperso", ha detto il deputato Andrea De Maria (Pd), mentre da parte di Serse Soverini (Azione) "profonda vicinanza al personale della centrale elettrica, ai familiari delle persone colpite".