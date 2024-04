Bologna, 9 aprile 2024 – “Il bacino della diga dell'impianto di Bargi non ha registrato danni ed è in sicurezza”. Lo ha detto in un comunicato Enel Green Power, la società del Gruppo Enel che si occupa dello sviluppo e della gestione delle attività di generazione di energia da fonti rinnovabili, intervenendo sull’esplosione che ha interessato uno dei due gruppi dell'impianto.

Enel sull’esplosione nella centrale di Bargi: “Il bacino della diga è in sicurezza, stop alla produzione”

"Allo stesso tempo – continua Enel Green Power nel comunicato –, la produzione è stata fermata, senza causare alcun impatto sulla fornitura del servizio elettrico a livello locale e nazionale. L’Azienda comunica che sta continuando ad operare seguendo tutte le necessarie misure di sicurezza come da procedure interne per garantire l’evacuazione del proprio personale”.