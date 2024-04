Sciopero generale e corteo a Bologna, Cgil: “Suviana, questi sono morti di appalto”

Bologna, 11 aprile 2024 – La reazione del mondo del lavoro provocata dalla tragedia a Suviana: sciopero generale a Bologna con la manifestazione dei sindacati e il corteo partito da piazza XX settembre.

Braccia incrociate in tutta la Regione, dei settori pubblici e privati per 8 ore, anziché le 4 ore nei settori privati e trasporti annunciate negli scorsi giorni.

Secondo le forze dell'ordine sono presenti almeno 1.500 persone, ma le file stanno continuando a ingrossarsi.

Sciopero a Bologna l'11 aprile 2024 (FotoSchicchi)

Un "adesso basta" che è il grido di rabbia dei sindacati, dopo le ennesime morti sul lavoro.

Martedì dopo la tragedia della centrale idroelettrica di Suviana, Michele Bulgarelli, segretario generale Cgil Bologna aveva lanciato un appello: “Il mondo del lavoro risponderà"; e oggi aggiunge: "Questi sono morti di appalto. Ancora oggi non abbiamo il quadro contrattuale completo e di che aziende erano dipendenti e con che contratto i feriti e i deceduti. Una situazione indegna, ancora una volta Bologna farà Bologna".

Dopo che ieri sera, all'Unipol Arena, i Subsonica hanno ricordato le vittime e invitato a partecipare allo sciopero di oggi, il corteo sta sfila diretto verso piazza Maggiore.

La paura di Ivana Veronese, segretaria confederale Uil è che anche per questo avvenimento venga cavalcata l’onda emotiva, salvo poi dimenticarsene. "Il governo deve darci ascolto e affrontare seriamente temi, non fare spot. Chiediamo un confronto sulla cultura della sicurezza che o c'è o non se ne fa niente. Dobbiamo ridurre tutti i rischi per arrivare a zero morti sul lavoro". Questo sciopero, ricorda Luigi Giove, segretario organizzativo nazionale Cgil, "lo avevamo deciso prima che accadesse la strage di Suviana l'ennesima conferma. Dobbiamo capire quando e chi deciderà di fermare queste stragi".

Il corteo sfila attraverso il centro di Bologna in occasione dello sciopero generale per dire basta alle morti sul lavoro, dopo la strage alla centrale di Bardi, partecipano il presidente della Regione Stefano Bonaccini, il sindaco di Bologna Matteo Lepore, Vincenzo Colla, assessore al Lavoro, Ivan Taruffi, assessore al Welfare, l'onorevole Andrea De Maria, l'ex sindaco Virginio Merola, Marco Masinara, sindaco di Camugnano.