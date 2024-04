Domani sciopero generale: cosa succede l’11 aprile a Bologna e in Emilia Romagna

Bologna, 10 aprile 2024 - Per la giornata di giovedì 11 aprile è stato indetto uno sciopero generale di tutti i settori pubblici e privati. I motivi da legare alla decisione consistono principalmente nelle richieste di una maggiore sicurezza sui luoghi di lavoro, di una giusta riforma fiscale e di nuovi modelli di fare impresa. Temi sempre più al centro dell'opinione pubblica, vista anche la recente tragedia avvenuta nel pomeriggio di martedì 9 aprile alla centrale idroelettrica di Suviana.

A seguito di quanto successo nel bacino sull’Appennino bolognese con morti e dispersi dopo lo scoppio alla centrale idroelettrica, in Emilia Romagna ci si fermerà per 8 ore anziché 4.

Lo sciopero

Nel corso di giovedì 11 aprile:

Le organizzazioni sindacali Cgil e Uil hanno dichiarato uno sciopero generale di tutti i settori pubblici e privati in tutto il territorio regionale , per l'intera giornata ;

e hanno dichiarato uno di tutti i e in tutto il , per ; L'organizzazione sindacale Sgb ha proclamato uno sciopero della durata di 24 ore per i lavoratori dei settori pubblici e privati dell' Emilia-Romagna;

L'organizzazione sindacale Usb ha annunciato uno sciopero di 8 ore per tutti i settori pubblici e privati dell'Emilia-Romagna.

Sono previsti possibili disagi anche per ciò che riguarda l'erogazione dei servizi. Le astensioni, in ogni caso, avvengono rispettando gli accordi sulle norme di garanzia per il funzionamento dei servizi pubblici essenziali, stipulati tra l'amministrazione comunale e le varie organizzazioni sindacali coinvolte.

Chi aderisce

Lo sciopero interessa sia il servizio di trasporto pubblico, in vigore a Bologna dalle 13 alle 16.30, che quello ferroviario, dalle 9 alle 13. Per maggiori informazioni, è possibile consultare i siti web delle diverse aziende trasportistiche della regione e dei principali gruppi ferroviari, Trenitalia e Italo.

E' stato indetto uno sciopero per la giornata di giovedì 11 aprile, al quale aderiscono anche i lavoratori del settore ferroviario

Per quando riguarda il settore ferroviario, Trenitalia ha comunicato che le Frecce e gli Intercity circolano regolarmente anche durante l’orario dei disservizi. Sono possibili, invece, ritardi e limitazioni per i treni regionali, con disagi possibili anche prima e dopo la fascia oraria prestabilita.

Manifestazione a Bologna

A Bologna i sindacati annunciano una manifestazione in piazza XX settembre dalle 9.