La spiaggia di Cesenatico dopo il maltempo: com’è ora

Cesenatico, 20 settembre 2024 – "La spiaggia di Cesenatico, nei punti più critici, si è accorciata anche di 20 metri”. E’ questo l’esito del sopralluogo effettuato dal sindaco, Matteo Gozzoli, dopo il maltempo delle ultime ore.

“Terminata l’allerta meteo per le aree del nostro entroterra, – scrive sui social il primo cittadino -, questa mattina insieme ai tecnici ho partecipato ad un sopralluogo sulle nostre spiagge. La burrasca degli ultimi giorni ha colpito duramente tutto il nostro litorale. Ad oggi possiamo conteggiare tra i 30 e i 40.000 metri cubi di sabbia andati persi, con la spiaggia che nei punti più critici si è accorciata anche di 20 metri.

Il ciclone Boris a Cesenatico: l'erosione della spiaggia

Cosa succede ora

“Nelle prossime settimane inizieranno le operazioni per la realizzazione delle dune a difesa degli stabilimenti e dell’abitato – informa Gozzoli -, mentre nella zona di Valverde stiamo procedendo con la progettazione del muro di difesa anti esondazione. Lunedì inizierà anche il cantiere per mettere in sicurezza il molo di Levante, danneggiato dalle mareggiate degli anni scorsi”.