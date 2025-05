Cesena diventa la capitale del calcio a 5 con le Futsal Finals e Kinto Future Cup

Sarà il Carisport di Cesena, già sede del Torneo delle Regioni di calcio a 5, la capitale del calcio a 5 a livello nazionale, da oggi fino all’11 giugno. Le Futsal Finals e la Kinto Future Cup comprenderanno infatti otto competizioni: si partirà con la Final Four dei playoff di serie B femminile (che metterà in palio l’ultimo pass per la serie A), poi saranno in programma le due finali promozione della A2 maschile più la finale scudetto Under 21 regionale maschile nel weekend del 31 maggio e dell’1 giugno. Una settimana dopo verranno assegnati gli scudetti Under 19 maschile e femminile e saranno anche in programma le finali promozione della B maschile (dal 6 all’8 giugno), infine la quarta edizione della Future Cup maschile e femminile (anche quest’anno targata Kinto) che chiuderà il programma con una vetrina interamente dedicata al movimento giovanile.

Per questo weekend ecco il programma: oggi, dalle 16 alle 19, playoff serie B femminile diretta su YouTube. Domani alle 15 finale playoff serie B femminile (diretta YouTube). L’assessore allo sport Cristian Castorri spiega come Cesena diventi la capitale del calcio a 5: "Siamo felici di poter ospitare un calendario così intenso di rilevanza nazionale, sono otto competizioni che porteranno nella nostra città le migliori realtà del calcio a 5 dai giovani talenti della Future Cup alle finali scudetto e promozione di varie categorie, maschili e femminili. È questa una ulteriore e importante occasione di valorizzazione della pratica sportiva, da intendere come strumento di crescita e inclusione, ma anche degli impianti sportivi cittadini a partire dal Carisport che è stato di recente ripristinato dopo i gravi danni riportati nell’alluvione di due anni fa. Si tratta di eventi che confermano ancora una volta il ruolo importante che Cesena ricopre nel panorama sportivo nazionale".