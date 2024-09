Allerta arancione in Emilia Romagna: ancora preoccupazione per le piene dei fiumi

Bologna, 20 settembre 2024 – La situazione dell’alluvione in Emilia Romagna sta lentamente migliorando anche se permangono ancora diverse criticità in Romagna, soprattutto nella provincia di Ravenna. Le zone pù colpite sono quelle di Bagnacavallo, Lugo e Faenza. Intanto stanno rientrando nelle loro abitazioni i primi sfollati e cala di rischio l’allerta meteo per piene dei fiumi, emanata da Arpae, per la giornata di domani, sabato 21 settembre: da rossa ad arancione.

Allerta meteo da rossa ad arancione: ecco dove

L’allerta arancione per piene dei fiumi riguarda le province di Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini; per frane e piene dei corsi minori le province di Bologna, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini. L’allerta è invece gialla per piene dei fiumi nelle province di Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini; per frane e piene dei corsi minori nelle province di Parma, Reggio Emilia, Modena, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini.

Arpae: "Lento esaurimento delle piene”

Il bollettino degli esperti Arpae non prevede dunque per sabato 21 settembre “fenomeni meteorologici significativi ai fini dell'allertamento, tuttavia non si escludono temporali sparsi di breve durata”.

Attenzione però alle frane poiché “nelle zone montane e collinari centro-orientali sono possibili localizzati fenomeni franosi su versanti caratterizzati da condizioni idrogeologiche particolarmente fragili, a seguito delle precipitazioni dei giorni precedenti”.

Sul fronte dei fiumi, invece, “si prevede un lento esaurimento delle piene nei tratti vallivi dei corsi d'acqua del settore centro-orientale. Le criticità idrauliche e idrogeologiche arancioni sul bolognese e sulla Romagna (Ravenna e Forlì-Cesena) sono dovute alle problematiche già presenti sul territorio”.

Il tempo in Emilia Romagna nei prossimi giorni