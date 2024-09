Enorme diga di tronchi a Boncellino: "Così è esondato il fiume Lamone"

BAGNACAVALLO (Ravenna)

Guardate bene questa foto: è l’enorme "tappo" di legna (rami e tronchi) e detriti che ancora sbarra da sponda a sponda il fiume Lamone a ridosso del ponte ferroviario di Boncellino, nel territorio di Bagnacavallo, dove il fiume aveva già rotto l’argine nell’alluvione di maggio dell’anno scorso. Ebbene, proprio qui il fiume ha varcato l’argine ed è tracimato allagando la zona circostante anche ieri mattina, ma stavolta non per una falla nell’argine, bensì perché l’enorme quantità di legname portato dalla corrente e accumulato sotto al ponte ha in parte impedito il deflusso dell’acqua con l’arrivo della piena. Si tratta soprattutto di legna di risulta del disboscamento e incredibilmente non ancora rimossa: appare evidente il mancato controllo sui lavori svolti dalle ditte incaricate, nonostante ripetute segnalazioni.