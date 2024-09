Allarme erosione Spiaggia ‘divorata’

La furia del ciclone Boris ha colpito duramente la riviera anche con una mareggiata che ha eroso migliaia di metri cubi di sabbia in tutte le spiagge. Nella provincia di Forlì-Cesena nessuna località è passata indenne, con fenomeni di erosione diffusi a Cesenatico e a Gatteo a Mare. A San Mauro Mare si è registrato un arretramento totale della linea di battigia, con la formazione di veri e propri scalini. L’operatore balneare Gianni Ottaviani, da diversi anni molto critico nei confronti del Comune e della Regione per i sistemi di difesa della costa adottati, torna a protestare per i danni: "Non ha fatto una sola mareggiata in tutta l’estate, ma è bastata una burrasca per far sì che il mare si sia già portato via quel poco di sabbia limacciosa che il Comune aveva disteso. Anzi, l’erosione è aumentata nella zona centrale ed è arrivata anche alla zona nord". Ottaviani accusa l’intervento che il Comune ha fatto sulle scogliere a San Mauro Mare nel 2022 "e che ancor oggi, nonostante tutte le nostre richieste di intervento, interrogazioni a Comune e Regione, e nonostante le promesse, fa ancora dei danni – prosegue –. Questa estate la località ha lavorato con 400-500 ombrelloni in meno rispetto al periodo precedente a quel malaugurato intervento. A noi il Comune ha demolito lo stabilimento balneare motivando l’atto con la mancanza di spiaggia, che il Comune stesso, incautamente e contro la volontà di tutti, aveva causato. Adesso che il mare avanza e arriva ai muri di recinzione, vorremmo sapere cosa intende fare. A rischio oltre agli stabilimenti balneari, ci sono ristoranti, alberghi, ville e abitazioni". Ottaviani chiede aiuto alla nuova giunta: "La vecchia amministrazione ha lasciato un vero disastro ambientale ed economico, speriamo che i nuovi amministratori riparino, ma con la massima urgenza, i danni che i loro predecessori hanno fatto a San Mauro Mare". Interviene il sindaco Moris Guidi: "A San Mauro Mare entro breve tempo verranno chiuse le rimanenti due aperture delle scogliere e all’inizio del nuovo anno verrà eseguito il programmato intervento di ripascimento della spiaggia ad opera della Regione Emilia Romagna. Per quanto di nostra competenza continueremo a monitorare la situazione".