Sciopero 11 aprile 2024: chi aderisce e le fasce orarie in Emilia Romagna. Treni e bus garantiti

Bologna, 8 aprile 2024 - Si apre una settimana calda per chi viaggia, coi mezzi pubblici, treno e anche in aereo. È stato indetto da Filt-Cgil e Uil-Trasporti uno sciopero nazionale di lavoratrici e lavoratori dei mezzi pubblici per la giornata di giovedì 11 aprile e anche le linee di trasporto dell'Emilia Romagna si preparano ad aderire. Oggi intanto 24 ore di sciopero dei piloti di Air Dolomiti, per il rinnovo del contratto. "I piloti di Air Dolomiti, ancora una volta, incroceranno le braccia per il mancato rinnovo del contratto e il degrado delle relazioni industriali'', si legge in una nota di Uiltrasporti, sigla maggiormente rappresentativa dei piloti della compagnia italiana del Gruppo Lufthansa.

Abbiamo raccolto l'elenco dei disservizi e delle rispettive fasce orarie di stop per quanto riguarda la Seta, la Tper, la Start Romagna e la Tep. I motivi alla base delle astensioni consistono nella necessità di politiche e interventi in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e e la richiesta di una nuova riforma governativa per un fisco giusto ed equo. Per tutte le info possibili, è consigliato consultare i siti web delle varie aziende.

Start Romagna

L'azienda di trasporti pubblici romagnola comunica che il servizio non è garantito nelle seguenti fasce orarie da 4 ore:

nella provincia di Forlì-Cesena dalle 17.00 alle 21.00 ;

dalle alle ; nella provincia di Ravenna (traghetto compreso) dalle 17.30 alle 21.30 ;

(traghetto compreso) dalle alle ; nella provincia di Rimini dalle 17.30 alle 21.30.

Tper

Nei bacini di Bologna e Ferrara, lo sciopero dei mezzi di trasporto automobilistici e filoviari riguarda la fascia oraria dalle 13 alle 16.30. Sono garantite soltanto le corse in partenza fino a un orario ben definito, che consiste nelle 12.45 per le corse a Bologna e Ferrara e nelle 12.50 per quelle di Imola.

Seta

Anche Seta s.p.a, l'azienda operante nei bacini di Modena, Reggio Emilia e Piacenza, comunica l'adesione allo sciopero di 4 ore di giovedì aprile. Nello specifico, ecco l'elenco delle fasce orarie di astensione per ciascun bacino, rivolto al personale viaggiante urbano ed extraurbano:

Modena : dalle 17.30 alle 21.30 ;

: dalle alle ; Reggio Emilia : dalle 15.31 alle 19.31 ;

: dalle alle ; Piacenza: dalle 17 alle 21 (corsa garantite fino alle 16.30 per il personale viaggiante extraurbano e fino alle 16.45 per il personale viaggiante urbano).

Tep

Lo sciopero di giovedì 11 aprile viene adottato anche dalla Tep con le seguenti modalità e fasce orarie:

servizio urbano : dalle 17 alle 21 (le corse con partenza entro le ore 17 devono essere completate fino al capolinea urbano opposto);

: dalle alle (le corse devono essere completate fino al capolinea urbano opposto); servizio extraurbano: dalle 17 alle 21 (effettuate solo corse in partenza dai capolinea entro le ore 17).

Sciopero del trasporto ferroviario

Sempre per la giornata di giovedì 11 aprile, è in vista anche uno sciopero dei treni, indetto dal Gruppo Fs Italiane e Italo. Le astensioni sono previste dalle 9 alle 13 e possono comportare disservizi, anche prima dell’inizio e dopo la conclusione dell’orario definito.

Maggiori informazioni sono disponibili sui canali digitali delle imprese ferroviarie o presso il personale di assistenza clienti e le biglietterie.