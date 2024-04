Sciopero 11 aprile 2024 a Bologna: bus e treni a rischio, orari e corse garantite

Bologna, 5 aprile 2024 - Le organizzazioni sindacali Filt-Cgil e Uil-Trasporti e le loro federazioni hanno comunicato lo sciopero nazionale delle lavoratrici e dei lavoratori del Trasporto pubblico locale per giovedì 11 aprile.

Nella suddetta giornata, i servizi bus di Bologna e Ferrara non sono garantiti dalle 13 alle 16.30. Alla base delle astensioni, la necessità di interventi politici in ambito di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e e la richiesta di una nuova riforma governativa per un fisco giusto ed equo.

Lo sciopero dei bus

Per il personale viaggiante dei servizi automobilistici e filoviari (bus e corriere) nei bacini di Bologna e Ferrara, i servizi Tper non sono garantiti nella fascia oraria 13-16.30 di giovedì 11 aprile. Durante l'orario dello sciopero, il trasporto pubblico urbano, suburbano ed extraurbano non assicura il regolare svolgimento delle attività lavorative.

Nello specifico, prima dell'orario di inizio dello sciopero nazionale sono garantite esclusivamente:

le corse dal capolinea centrale verso la periferia e viceversa con orario di partenza fino alle 12.45 , per i bus urbani, suburbani ed extraurbani del bacino di Bologna;

, per i bus urbani, suburbani ed extraurbani del bacino di le corse complete in partenza in partenza dalla stazione ferroviaria o dall'autostazione fino alle 12.50 , per le linee urbane di Imola ;

, per le linee urbane di ; le corse dai capilinea periferici, centrali e intermedi con partenza fino alle 12.45 per i mezzi urbani, extraurbani e del servizio Taxibus di Ferrara.

Lo sciopero riguarda anche il servizio del People Mover “Marconi Express", che collega la stazione all’aeroporto Marconi, non è garantito dalle 13 alle 16.30.

Per ricevere informazioni utili durante l'orario di sciopero, è possibile contattare il call center al numero telefonico 051-290290.

L'azienda Tper assicura di adottare ogni misura possibile per ripristinare nella maniera più rapida possibile il servizio al termine dello sciopero previsto.

Lo sciopero dei treni

Lo sciopero di giovedì 11 aprile, anche in Emilia Romagna, coinvolgerà anche i treni nella fascia oraria 9-13 e modifiche alla circolazione ferroviaria potrebbero verificarsi anche prima e dopo questi orari.

Incrocia le braccia sia il personale di Gruppo Fs Italiane sia di Italo. “Maggiori informazioni sui servizi garantiti in caso di sciopero sono disponibili sui canali digitali delle Imprese ferroviarie o presso il personale di assistenza clienti e le biglietterie”, fanno sapere da Rfi.

Non solo trasporti

Lo sciopero generale dell’11 aprile 2024, proclamato da Cgil e Uil, è della durata di quattro ore in tutti i settori privati, e di otto in quello dell'edilizia, con manifestazioni ed iniziative che si terranno a livello territoriale.