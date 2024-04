Bologna, la moglie di Thiago Motta celebra l’allenatore con una foto: in bacheca i premi vinti, il gagliardetto e le sciarpe rossoblù

Bologna, 29 aprile 2024 - Il gagliardetto e le sciarpe rossoblù al fianco dei premi vinti come allenatore del mese da Thiago Motta.

Anche Angela, la moglie del tecnico del Bologna, celebra la ‘bacheca’ del marito, postando su Instagram una foto che ritrae in primo piano i trofei individuali ‘Coach of the month’ della Lega Serie A vinti da Thiago durante questa stagione e non solo. I premi collezionati come allenatore del mese con i rossoblù sono stati ben tre: due quest’anno (febbraio e marzo), e uno nella scorsa stagione, a febbraio. Il primo trofeo individuale il mister l’aveva invece vinto con lo Spezia, a gennaio 2022.

La foto postata dalla moglie di Thiago Motta (a destra) su Instagram: il gagliardetto e le sciarpe rossoblù al fianco dei premi vinti

Una stagione già ora da incorniciare, visto che ha permesso al club rossoblù di tornare in Europa a distanza di 22 anni. All’epoca fu il Craven Cottage di Londra l’ultimo teatro in cui il Bologna si esibì fuori dai confini nazionali, nella finale di Intertoto persa contro il Fulham.

Ieri, con il pareggio contro l’Udinese e quello contemporaneo del Napoli a Roma, la squadra di Motta ha avuto la certezza di giocare almeno una coppa europea il prossimo anno. Quale ancora è da decidere, ma servono 6 punti per raggiungere quella più ambita, la Champions League, con i giallorossi tornati a quattro punti di distanza.

Un grande traguardo festeggiato anche da Angela Lee Motta, che potrebbe anche conservare un indizio in vista del futuro. La moglie del tecnico ieri era in tribuna allo stadio per tifare Thiago ed è rimasta impressionata dalla coreografia della curva, tanto da postarla anche in un video sui propri social. E ora la foto alla personale 'sala trofei' del marito, con sullo sfondo delle scarpe da gioco e il poster della prima squadra da allenatore di Motta, l’under 19 del Paris Saint-Germain.

Un possibile segnale in vista della prossima stagione o soltanto una celebrazione del lavoro svolto fin qui da Thiago come allenatore? Chi può dirlo. Di sicuro, a giudicare dalla foto, il tecnico non sembra disturbato dalle voci di mercato che lo vedrebbero molto vicino alla Juventus il prossimo anno e concentrato sulla stagione da concludere nel migliore dei modi con il Bologna, a partire dall'impegno di venerdì 3 maggio alle 20.45 in trasferta contro il Torino.