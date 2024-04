Rapinatore a 15 anni, prende a pugni un ragazzo per rubargli il cellulare

Bologna, 30 aprile 2024 - Ha preso a pugni un ragazzo per rapinarlo del cellulare, senza riuscirci. Così un quindicenne, raggiunto dalla polizia intervenuta sul posto, è stato arrestato per tentata rapina. Il tutto è accaduto l'altra sera quando la centrale operativa della Questura ha inviato una volante in via del Beccaccino, in zona Barca, perché un ragazzo aveva chiesto aiuto dopo un tentativo di rapina.

Secondo la ricostruzione fornita alle forze dell'ordine, la vittima dopo essere scesa dal bus è stata osservata e insultata da un gruppo di cinque giovani, di cui due ragazze e tre ragazzi, fino ad essere inseguito in via del Beccaccino. A quel punto uno dei ragazzi, un quindicenne, lo ha colpito con un pugno e ha tentato di rapinarlo del telefono senza riuscirci.

La vittima ha così chiamato la polizia che giunta sul posto è riuscita a rintracciare il gruppo che aveva tentato di nascondersi in un garage.

Il quindicenne è stato arrestato per tentata rapina e portato in Questura, dopo i controlli è emerso che era gravato di un precedente per lesioni personali. Il minorenne è stato portato in una residenza familiare in città, in attesa della convalida.