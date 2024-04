Manuel Bedonni morto, l’addio degli amici sulle moto

Bologna, 30 aprile 2024 – Ultimo saluto, stamattina alla camera mortuaria dell’ospedale Maggiore di Bologna, per Manuel Bedonni, il 25enne motociclista di Sasso Marconi morto sabato scorso in ospedale, tre giorni dopo l’incidente avvenuto poco dopo le 21 del 24 aprile, sulla Porrettana vecchia, a Pontecchio. Dopo il violento impatto con un mezzo pesante era rimasto incastrato sotto la sua moto. Rianimato sull’asfalto, il suo cuore aveva ripreso a battere. E per alcune ore la mamma, i famigliari e gli amici avevano sperato che potesse farcela.

Sabato sperò i sanitari del reparto Rianimazione hanno dichiarato la sua morte e come estremo gesto di amore la mamma ha acconsentito alla donazione degli organi che ora aiuteranno la vita di altre persone. "È vero che non si può cambiare il passato in una tragedia come questa, è altrettanto vero che si può talvolta trasformare il dolore in un atto di generosità e speranza" ha commentato Roberto Pieralli, medico soccorritore e segretario regionale di Snami.

Ieri mattina in un post gli amici di Manuel (che domani avrebbe compiuto 26 anni) hanno rivolto l’invito a partecipare al congedo di stamattina in sella alla moto "per dare l’ultimo saluto con il suo suono preferito". A seguire il trasporto al polo crematorio del cimitero di Borgo Panigale.