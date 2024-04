1 maggio 2024: eventi e cosa fare a Bologna e in Emilia Romagna

Bologna, 30 aprile 2024 – Cosa fare l’1 maggio a Bologna e in Emilia Romagna? Dove organizzare una gita fuori porta in regione? Per la Festa dei Lavoratori e per tutti coloro che riescono a sfruttare il ponte c’è veramente l’imbarazzo della scelta perché gli eventi in programma in tutta regione sono tantissimi.

Le previsioni meteo in regione

Primo maggio 2024: tanti appuntamenti tra l'Emilia Romagna e Bologna

Per gli amanti della tradizione il 1° maggio è concerto in Piazza Maggiore a Bologna: dalle 16:30 a mezzanotte una carrellata di ospiti animerà il centro tra musica, dibattiti e live. Sul palco si alterneranno grandi artisti ed esponenti locali . Tra gli ospiti il leader dei Kings of Convenience, Erlend Øye & La Comitiva, Giovanni Truppi + Band vs Sibode Dj, Rumba de Bodas, la giovane rivelazione della scena rap italiana Ele A, il rapper Egreen, il collettivo hip hop underground Triflusso, il cantante reggae Lion D.

Il Primo Maggio è anche la Festa di Primavera a Teatri di Vita: alle 13 è in programma il tradizionale pranzo solidale delle Cucine Popolari al costo di 25 euro, il cui ricavato andrà a sostegno delle attività delle Cucine. Possibilità anche di pranzo vegano.

‘Succede solo a Bologna’ propone uno spettacolo gratis al Teatro Mazzacorati mercoledì 1 maggio “Cabaret a luci rosse” che esplora il mondo e il repertorio del cabaret di inizio Novecento. La prenotazione è obbligatoria.

In occasione della Festa dei Lavoratori la Pinacoteca nazionale di Bologna così come Palazzo Pepoli Campogrande saranno aperti dalle 9-19 solo il 1° maggio.

Ayrton Senna moriva trent'anni fa (foto Isola)

Giornata molto intensa anche a Imola dove si ricorda il 30esimo anniversario della scomparsa di Roland Ratzenberger e Ayrton Senna. Una data che il Comune di Imola e l’Autodromo hanno voluto ricordare con una serie di iniziative che fanno parte del ricco calendario di eventi dal titolo “Senna 30 years”.

Mercoledì 1 maggio le iniziative si svilupperanno in tutta la giornata, per avere il momento clou alle 14.17, ora dell’incidente di Senna alla curva del Tamburello, con un minuto di silenzio. Sul palco, allestito nella zona vicino al luogo dell’impatto, porteranno il loro saluto, dopo la deposizione di mazzi di fiori sul luogo dell’incidente, il vice presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani, il ministro delle Relazioni Estere della Repubblica Federativa del Brasile, Mauro Vieira, il ministro degli Affari Esteri dell’Austria, Alexander Schallenberg, il sindaco di Imola, Marco Panieri, il Ceo di Formula One, Stefano Domenicali e il presidente di Formula Imola, Gian Carlo Minardi. Al termine, la delegazione delle autorità si sposterà alla curva Villeneuve, teatro dell’incidente di Ratzenberger, dove verranno deposti mazzi di fiori.

Oltre ad andare al mare il 1° maggio a Rimini è in programma musica e visite guidate nel Parco degli artisti. Per gli appassionati di mezzi agricoli a Coriano quest’anno è previsto il raduno di 150 trattori: una lunga tradizione, che quest’anno parte alle 9 per arrivare al centro del paese intorno alle 12. Alle 11.15 è in programma la santa messa in piazza Don Minzoni. La manifestazione è organizzata dalla Pro Loco e patrocinata dell’amministrazione comunale e da Terre di Coriano.

Cattolica in fiore

A Cattolica il Primo maggio c’è l’ ultimo appuntamento di 'Cattolica in fiore, mentre il 4 e 5 maggio si scaldano i motori con 'Inferno Beach'' per un weekend all'insegna dello sport e del divertimento sulla spiaggia.

A Riccione il 1° maggio incontro pubblico al Palazzo del Turismo alle ore 16, cui parteciperà Vincenzo Colla, assessore allo sviluppo economico e green economy, lavoro, formazione e relazioni internazionali Regione Emilia-Romagna, in dialogo con Oliviero La Stella, giornalista e scrittore, consigliere d’amministrazione di Riccione Teatro. Alle ore 18 proseguono in piazzale Ceccarini i festeggiamenti con il concerto live dei Modena City Ramblers . Entrambi gli eventi sono a ingresso libero.

Per la Festa dei Lavoratori il progetto Little Market che ha creato "Le Bancarelle", organizza una tappa extra al Parco Amendola di Modena. In programma anche un tour guidato al Castello di Levizzano Rangone, nel quale sarà raccontata la contessa Anna Teresa Rangoni, signora di Levizzano e Castelvetro alla cui ferrea volontà si deve il progetto del Santuario della Beata Vergine della Salute di Puianello. In città, alle 10 i sindacati saranno in piazza Grande: introduce il segretario della Cgil Daniele Dieci, saluto di apertura di Roberto Rinaldi coordinatore Uil di Modena e Reggio Emilia e comizio conclusivo di Rosamaria Papaleo segretaria Cisl Emilia Centrale. A seguire i dirigenti sindacali dialogano con Gianfranco Pasquino, professore emerito di Scienza politica nell’università di Bologna, sul tema del 1° Maggio e sul futuro dell’Europa. Durante tutta la manifestazione, distribuzione di garofani e palloncini colorati. Gazebo di Cgil Cisl Uil con operatori specializzati che offriranno informazioni sulla tutela individuale.

Motor Valley Festa a Modena

Dal 2 al 5 maggio a Modena torna Motor Valley Fest, il grande festival che richiama e coinvolge gli appassionati di motori, gli addetti ai lavori, la community nazionale e internazionale dell’auto, con un intenso calendario di convegni e tavole rotonde, esposizioni di vetture dei brand della Motor Valley, incontri tematici, parate, appuntamenti dinamici e degustazioni. In programma convegni e la partecipazione di autorevoli relatori provenienti dall'industria automobilistica nazionale e internazionale, per discutere del futuro del settore automotive. La città sarà animata da numerosi eventi per il pubblico, con musei aperti, raduni di auto e moto, appuntamenti culturali ed enogastronomici.

A Traversetolo il 1°maggio è in programma il Festival Rock dalle 14 alla 24. A causa delle avverse previsioni meteo l’evento si svolgerà in Corte Agresti e non più nelle vie del centro. Il programma verrà rimodulato, visto il cambiamento degli spazi, e verrà comunicato nel dettaglio nella giornata di domani, martedì 30 aprile sul sito. In città Varano de' Melegari ospita Anùlen & Vén, un evento che celebra la ricchezza gastronomica e la cultura vinicola dei Colli di Parma A Castello Pallavicino.

In occasione della Festa dei Lavoratori i Musei Civici di Palazzo Farnese saranno aperti dalle 10 alle 18. A Pianello Val Tidone Festa di Primavera e della Galeina Grisa: dall’antica tradizione di offrire uova ai cantori che con le proprie voci annunciavano nelle aie l’arrivo del mese di maggio trova spunto la sagra di Pianello. Dalle 8:30 e per tutta la giornata stand gastronomici, bancarelle, parco divertimento e mercato.

Grande festa a San Pietro in Vincoli dove la locale Pro Loco ha organizzato la storica Festa del Primo Maggio, dal 27 aprile al 1 maggio nella piazza del Foro Boario e ai giardini pubblici del paese. Stand gastronomici, esposizioni, mercatini e concerti dal vivo con una novità: la piazza del paese si trasformerà in una pista da ballo a cielo aperto, per ospitare il Lacrima Party, un djset che animerà la notte di martedì 30 aprile. Lunedì 29, alle 20, esibizione degli gli Ex Just Five. Il 1 maggio invece, alle 10, pedalata organizzata dal settore ciclismo della Us San Pietro in Vincoli Asd con Bike 360, in concomitanza con il raduno del Panda Day e festa per tutto il giorno. La sagra del pinolo a Fosso Ghiaia è un appuntamento tradizionale in una location suggestiva e affascinante come la Pineta di Classe. Mercoledì 1° maggio, all’interno del Parco 1 Maggio, gastronomici proporranno diverse specialità utilizzando il pinolo, un alimento che da diversi secoli è noto per le sue virtù gastronomiche e salutistiche, nonché uno dei più antichi di tutto il territorio ravennate.

Il Primo maggio a Pinarella termina il Festival internazionale dell'Aquilone, con aquiloni che arrivano da ogni parte del mondo tra esibizioni di volo acrobatico a ritmo di musica, performance multidisciplinari di teatro-danza e circo contemporaneo, mostre e laboratori didattici.

Primo maggio: Lo Stato Sociale si esibirà a Reggio Emilia: ecco il calendario con tutti gli appuntamenti a Bologna e in Emilia Romagna

In occasione della Festa delle Lavoratrici e dei Lavoratori arriva a Reggio Emilia il concerto de Lo Stato Sociale, promosso da Cgil Reggio Emilia, Cisl Reggio Emilia e Uil Reggio Emilia in collaborazione con Arci Reggio Emilia. L’appuntamento con Albi, Bebo, Carota, Checco e Lodo è in piazza Martiri del 7 luglio a partire dalle 17. L’ingresso è gratuito. L’evento dei sindacati partirà alle 15 con un corteo da viale Montegrappa a Piazza Martiri del 7 luglio. Alle ore 15,15 intervento di Cristian Sesena, segretario generale Cgil Reggio Emilia, Roberto Rinaldi coordinatore UIL Modena - Reggio Emilia e Rosamaria Papaleo, Segretaria Generale Cisl Emilia Centrale.

Mercoledì 1° maggio in Piazza Mazzini a San Mauro Pascoli, dalle 9 si svolgerà la 44esima edizione del Giro della Torre: una gara podistica di 10 chilometri organizzata dalla Podistica Sammaurese, inserita all’interno del circuito “I 10mila di Romagna” di cui costituisce la terza prova. L’evento si articolerà in tre tipologie diverse di gare: la gara giovanile, le camminate ludico motorie e la prova agonistica.Per chi ama il trekking urbano invece, c’è una passeggiata alla scoperta di Forlimpopoli: appuntamento alle ore 15 dal Museo Archeologico, per poi esplorare il centro della città.

A Ferrara il 1 maggio è in programma la 50a edizione del Giro delle Mura: un evento che nel corso del tempo ha visto la partecipazione di tantissimi campioni del mezzofondo locale e nazionale con il fascino della corsa sulle Mura, simbolo storico-culturale di Ferrara. Il Giro costituisce un grande evento non solo per gli sportivi ferraresi e non (molti gli iscritti da altre province) ma è un appuntamento consolidato per tante famiglie che riscoprono in una giornata di festa il fascino unico di correre e passeggiare sulle Mura. In città non è 1° maggio senza l’Arci Contrarock, nel giardino della ex scuola elementare di Contrapo' dalle 17 in poi. Ad aprire l’evento carico di concerti i Surfnado Tiki Squad. Guest star della serata i The Rock'n'Roll Kamikazes. A Mesola la Festa dei Lavoratori sancisce la fine della Fiera dell’Asparago, giunta alla 32esimea edizione. Un appuntamento immancabile per gli amanti di questo alimento.