Eventi nelle Marche il primo maggio 2024: ecco gli appuntamenti

Ancona, 30 aprile 2024 – Anche con la pioggia, sarà un primo maggio tutto da festeggiare quello nelle cinque province marchigiane. Sono diversi gli appuntamenti in programma. Da Ancona a Pesaro: ecco una guida, provincia per provincia, per scegliere come e dove passare il primo maggio.

Le previsioni meteo in regione

Ancona: c’è la Fiera di San Ciriaco

Nel capoluogo, andrà di scena fino al 5 maggio la consueta Fiera di San Ciriaco. Per l’occasione saranno 437 gli espositori (nel 2023 erano 424) suddivisi per categorie merceologiche. Saranno presenti 12 regioni: Abruzzo, Calabria, Lazio, Liguria, Piemonte, Puglie, Romagna, Sardegna, Sicilia, Umbria, Veneto oltre al Belgio. La Fiera ospiterà numerose bancarelle, circa 360, provenienti da tutta Italia, il mercatino dell'artigianato e la mostra campionaria e lo street food. Torneranno anche le giostre nella zona del Passetto. Gli ambulanti saranno dislocati lungo il viale della Vittoria — da via Giannelli a piazza IV Novembre — e qui troveranno spazio anche le esposizioni dei Sapori Tipici. Sul lato destro del Viale, l’occupazione inizierà da via Orsi fino a piazza IV Novembre. Su quello sinistro, invece, gli ambulanti si disporranno da via Giannelli fino all’ex stadio Dorico dall’incrocio con via Bianchi fino in fondo al viale della Vittoria. In questo caso, l’ultimo tratto sarà lasciato per il passaggio dei residenti.

In corso Garibaldi, invece, si terrà il Mercatino e la Fiera Campionaria in piazza Cavour. In piazza Pertini, i punti ristoro hanno già aperto da martedì 30 aprile. I banchi saranno aperti da mercoledì primo maggio a sabato 4, dalle 8.30 alle 22. Mentre in piazza Pertini l’inizio della somministrazione inizierà alle 18 di martedì 30 aprile e nei giorni successivi alle 12 a mezzanottea mezzanotte. Sarà allestita con panche e posti a sedere.

Ascoli: Fiera ad Arquata del Trento

Ad Ascoli, rispetto ad Ancona, non si segnalano particolari eventi. Per chi avesse comunque voglia di farsi un giro, c’è la fiera nella vicina Arquata del Tronto, organizzata dalla Pro Loco locale. Un evento tradizionale con stand gastronomici e attività connesse al territorio. Per questa nuova edizione, il programma prevede anche la “Passeggiata in bici” a cura di 'Star Tours Incoming’ di Romina Traini. In caso di pioggia, al posto della cicloturistica ci sarà un'escursione dedicata alle fioriture di maggio. Si andrà alla ricerca delle fioriture tipiche del territorio e del periodo e quelle per effetto del cambiamento climatico. Altrimenti sempre meglio andare verso la costa, come a San Benedetto del Tronto, dove diversi chalet hanno in programma dei dj-set.

Fermo: concerto degli Zero Assoluto a Porto Sant’Elpidio

Anche nel Fermano, è meglio spostarsi nelle vicinanze per cercare eventi cool. Alle 21 del primo maggio, infatti, è in programma il concerto degli Zero Assoluto nella centralissima Piazza Garibaldi di Porto Sant’Elpidio, che chiuderà una cinque-giorni di festa organizzata dal Comune locale. Sempre in città, apriranno anche diversi chalet lungomare, come Polpette e Pampero Beach, che daranno il via alla stagione estiva con dj-set vari (nonostante la pioggia).

Macerata: il primo maggio si festeggia ai Giardini Diaz

A Macerata, per il primo maggio, l’appuntamento è ai Giardini Diaz con “1° Maggio ai Giardini”. A partire dalle 10 fino a mezzanotte ci sarà musica dal vivo e dj set, oltre a stand gastronomici, un angolo dedicato ai bambini con giochi gonfiabili e la possibilità di fare un giro sulla grande ruota panoramica, installata nei pressi della rotonda (che rimarrà attiva fino al 18 maggio), al prezzo di solo un euro.

Gli stand gastronomici proporranno street food a base dei tradizionali cibi del periodo come fava, porchetta, pecorino e ciauscolo (a cura della Proloco Macerata) e il pesce fritto della pescheria ‘Giorgio’ di Rione Marche. Ma anche penne alla norcina, tagliatelle con sugo di papera, braciole, salcicce e patatine fritte cucinate (della Pro Loco di Piediripa). Alle ore 16 ci sarà la merenda per tutti i bambini presenti, con con pizza gratis, zucchero filato e gelato offerto dalla gelateria Almalù (a cura della Pro Loco Macerata). Quindi, dall’orario aperitivo, ancora tanta musica fino a tarda notte.

Pesaro: dalla “Gran Festa dell’Aia” a “Campagna Amica”

A Pesaro, per il primo maggio, è in programma la “Gran Festa dell’Aia”, che prevede delle fantastiche giornate in campagna, all’aria aperta, dedicate al divertimento e alla scoperta. Un evento perfetto sia per amici sia per le famiglie, dove ci saranno tanti laboratori e attività per bambini. Le giornate si svolgono dalle 10 alle 18 presso l'Azienda Agricola ‘Pascucci Vivai’, ma sarà obbligatoria la prenotazione. Nell’entroterra, a Vallefoglia, ci saranno i mercatini di ‘Campagna Amica’, l’iniziativa di Coldiretti che dà la possibilità di acquistare prodotti di stagione, selezionati e a chilometro zero, direttamente dagli agricoltori.