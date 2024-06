Consigli per chi parte dalle Marche per vedere la fioritura di Castelluccio: il clou nel weekend

Macerata, 22 giugno 2024 – Si prospetta il pienone di turisti e visitatori, oggi e domani, dalle Marche per godere dello spettacolo naturale della Fioritura di Castelluccio. Da metà giugno, infatti, si registra il periodo più intenso di colori. Per favorire l’accesso dei visitatori al Parco dei Sibillini e godere della Fioritura di Castelluccio, Contram, azienda di trasporti, avvia un servizio di autobus navetta dal parcheggio di Monte Prata (Castelsantangelo sul Nera) fino alla Piana Grande. E un servizio domenicale di collegamento da Pieve Torina / Visso.

Il panorama a Castelluccio di Norcia nel periodo in cui la fioritura presenta i colori più intensi (Ansa)

Nei fine settimana fino al 6 e 7 luglio sarà attivo un servizio di navetta in quota con possibilità di sosta dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18, con partenza ogni ora circa dal parcheggio di Monte Prata fino all’incrocio con la strada per Forca di Presta sulla Piana Grande e fermata a Castelluccio.

La navetta deve essere riservata con acquisto di titolo di viaggio sul sito marcheroma.contram.it. Per quattro domeniche sarà operativo un ulteriore servizio di collegamento dal Comune di Visso con unica partenza alle 9 e unico rientro con partenza dal parcheggio Monte Prata alle 17.

Le fermate: Pieve Torina fermata bus (carabinieri) / Visso area commerciale (ex Park Hotel) / Visso Poste (incrocio via C. Battisti/SP209 / Castelsantangelo fermata Sae “Dal Navigante”. Anche in questo caso il bus va prenotato.

Castelluccio di Norcia, la fioritura (Ansa)

Il servizio è garantito fino ad esaurimento dei posti a bordo dei mezzi e dei posteggi auto. Già lo scorso weekend le navette della Contram hanno portato in quota più di 300 persone (considerando fra l’altro che, come il trend di ogni anno, il primo sabato e la prima domenica l’avvio è sempre un po’ timido rispetto al secondo fine settimana).

L’occasione di ammirare le fioriture spontanee (senza cogliere nulla!) è davvero da non perdere. Il narciso dei poeti, le peonie, il tulipano montano, gli asfodeli e un trionfo di altri fiori selvatici rendono il paesaggio unico.

La fioritura di Castelluccio di Norcia, un trionfo di fiori selvatici (Ansa)

Il ‘Camoscio dei Sibillini’, che si occupa di promozione del territorio, escursioni e foto dei Sibillini, fondato da Simone Gatto, consiglia a tutti voi di visitare queste splendide fioriture solo durante la settimana, nei giorni da lunedì a venerdì, in modo tale da evitare il caos che normalmente c’è nei weekend. Sia per vivere in modo rilassante questo spettacolo creato da uomo e natura sia per rendere il turismo di questi luoghi un turismo sostenibile.