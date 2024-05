Fioritura di Castelluccio 2024, una meraviglia ai confini con le Marche: ecco quando inizia

Macerata, 29 maggio 2024 – Torna, come ogni anno tra fine maggio e luglio, lo spettacolo naturale della Fioritura di Castelluccio, all’interno del Parco nazionale dei Monti Sibillini. Sta già iniziando con le fioriture gialle (senape dei campi), a cui poi seguiranno quelle multicolori formate soprattutto da fiordalisi (blu), papaveri (rossi) ed eliantemi (bianchi).

Normalmente il periodo più intenso si registra a giugno inoltrato e può protrarsi fino a luglio inoltrato; la durata è molto condizionata dall'andamento delle condizioni meteorologiche. L’inizio della fioritura coincide con quello dello scorso anno. In pratica è appena partita: molti campi sono ancora marroni di aratura, altri hanno iniziato a colorarsi di giallo.

Fioritura di maggio

L’occasione di ammirare le fioriture spontanee (senza cogliere nulla!) è davvero da non perdere. Il narciso dei poeti, le peonie, il tulipano montano, gli asfodeli e un trionfo di altri fiori selvatici colorano il paesaggio. Il sistema di altopiani (Piano Grande, Pian Piccolo e Pian Perduto) è famoso per la spettacolare "fioritura", mix di colori dovuto alle lenticchie (piccoli fiori bianchi) e alle specie che le accompagnano: senape, papaveri, fiordalisi, camomilla. L’inizio della fioritura, la sua durata e l’intensità dei colori variano negli anni a seconda delle temperature e della presenza di neve, che sul piano, a causa di un microclima particolare, può permanere fino a maggio. In queste ore l’Ente Parco, insieme alle amministrazioni locali direttamente coinvolte, sta definendo con una soluzione condivisa il piano della mobilità, che sarà quindi svelato a breve. Tante le escursioni guidate promosse da più organizzatori per i prossimi due mesi. Gli altopiani di Castelluccio sono molto frequentati, soprattutto nei fine settimana in cui la fioritura raggiunge il culmine (indicativamente dall’ultima settimana di giugno alle prime due settimane di luglio).

Per evitare il traffico si consiglia di visitare la zona nei giorni infrasettimanali. L’area è tutelata da una specifica regolamentazione. Lo straordinario ripetersi di questo spettacolo, ogni anno, ripropone la necessità di trovare misure in grado di regolamentare i flussi veicolari. Consultando le webcam attive a Castelluccio si può godere anche da casa un assaggio di quello che si andrà a vedere.