Fioritura di Castelluccio 2024 e l’esplosione di colori, quando andare: guida per chi arriva dalle Marche

Macerata, 30 maggio 2024 – Conto alla rovescia per la Fioritura di Castelluccio 2024: gli appassionati di fiori, colori e natura si preparano alla trasferta. Per chi deve ancora decidere quando andare, in base al periodo migliore, e vuole monitorare la situazione in tempo reale c’è anche le webcam a disposizione. Ma quando inizia e fino a quando si potrà ammirare la fioritura? Il periodo va da maggio a luglio. Una gita all’insegna della natura che in molti scelgono di raggiungere anche in moto e camper. In zona, su prenotazione, c’è il parcheggio; poi da lì c’è la navetta per raggiungere l’area della fioritura. Sono molte le persone che raggiungono Castelluccio dalle Marche.

Diverse le strade disponibili a seconda del luogo di partenza, che sia in Umbria o nelle Marche: da Arquata del Tronto, Pretare e Forca di Presta e SP136 di Pian Perduto, che collega Visso e Castelsantangelo sul Nera a Castelluccio. È importante però monitorare l’apertura delle strade: durante il periodo di alta stagione dovuto alla fioritura sono aperte in determinate fasce orarie e in determinati giorni. Prezioso il servizio parcheggi di prossimità e navette (su prenotazione).

Fiori di mille colori rendono la Fioritura di Castelluccio uno spettacolo che lascia senza parole. Tanti i turisti che raggiungono la zona tra fine maggio e luglio per ammirare questa bellezza naturale

Anche quest’anno il Parco dei Sibillini, insieme alle amministrazioni locali direttamente coinvolte, sta preparando il Piano di mobilità sostenibile per regolamentare i flussi veicolari che si registrano in particolare dalla seconda metà di giugno alla prima metà di luglio per ammirare la Fioritura di Castelluccio di Norcia. Ultimi ritocchi, resta la conferma da parte di alcune delle autorità competenti. “Da una parte c’è la necessità di salvaguardare il contesto territoriale da un’invasione turistica meccanizzata in grado di arrecare, se non adeguatamente gestita, serie conseguenze ai delicati equilibri ecosistemici – è l’obiettivo dell’Ente Parco -, dall’altra la consapevolezza che tale evento rappresenta un’opportunità straordinaria e attesa per l’economia locale, non solo riferita alla frazione di Castelluccio e dei tre Comuni porte di ingresso ai Piani (Castelsantangelo sul Nera, Arquata del Tronto e Norcia), ma anche di numerosi altri Comuni che beneficiano dell’impennata turistica”.

Ad esempio l’anno scorso, durante le quattro domeniche della fioritura, era stato interdetto il passaggio di auto e camper, mentre era consentito libero accesso ai mezzi a due ruote, ai bus turistici e alle auto di residenti, dimoranti, esercenti, soggetti non deambulanti o di coloro comunque in possesso di idonea autorizzazione (rilasciata dal Comune competente). La chiusura aveva riguardato la porta di ingresso da Norcia, mentre per le altre due porte di ingresso ai Piani, Castelsantangelo e Arquata, era stato consentito, a coloro che, a prescindere dalla fioritura, avevano la necessità di andare con l’auto da Castelsantangelo verso Arquata o viceversa, il solo transito con l’assoluto divieto di sosta e fermata.

Intanto sono stati affidati i lavori per realizzare un’area di sosta e scambio a Visso, per un sistema di trasporto pubblico sostenibile e integrato, con stazioni per bike sharing e punti di ricarica per auto e bus elettrici, dislocate in più parti del Parco dei Sibillini. L’intervento, finanziato con circa 450mila euro dal ministero dell’ambiente, inizierà a breve. L’ obiettivo è permettere un accesso alle zone più visitate “in modalità decisamente più sostenibile e rispettosa dell’ambiente”, spiega l’Ente. Nella proposta progettuale è stata prestata particolare attenzione, infatti, alla regolamentazione del traffico veicolare verso Castelluccio di Norcia durante lo spettacolo naturale della Fioritura, prevedendo la realizzazione di tre aree sosta nei Comuni di Castelsantangelo sul Nera (Monte Prata), Arquata del Tronto (Forca Canapine) e, per l’appunto, Visso.

Qui, nelle immediate vicinanze del centro storico e della nuova piazza Maria Cappa, è prevista la realizzazione di 84 posti per auto (di cui 6 per disabili), una stazione di ricarica per autobus elettrici, una per auto elettriche, una ciclostazione con ricarica per bici elettriche dedicate al circuito di bike sharing del Parco. Non mancherà il servizio navetta mediante bus elettrici/ibridi, due dei quali già acquistati dal Parco.

Raccogliere (o calpestare) i fiori danneggia l'ecosistema e compromette la bellezza del paesaggio per tutti i visitatori. Tra l’altro la raccolta di fiori selvatici è vietata dalla legge in molte aree, tra cui il Parco nazionale dei Monti Sibillini, che include Castelluccio. Si raccomanda di non scattarsi foto e selfie nei campi fioriti, perché significherebbe calpestarli.

È tempo di orchidee tra il 10 e il 15 maggio. I tulipani tra il 20 e il 25 maggio. Le peonie si possono ammirare tra maggio e giugno. A tingere i campi di giallo è la senape dei campi (10-25 giugno), di rosso i papaveri (25 giugno-10 luglio), di blu i fiordalisi (5-15 luglio). Sta già iniziando con le fioriture gialle (senape dei campi), a cui poi seguiranno quelle multicolori formate soprattutto da fiordalisi (blu), papaveri (rossi) ed eliantemi (bianchi). Normalmente il periodo più intenso si registra a giugno inoltrato e può protrarsi fino a luglio inoltrato.