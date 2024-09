Le sagre di settembre da non perdere nelle Marche

Ancona, 1 settembre 2024 – Settembre è il mese dell’uva. Ma anche della polenta, del ciauscolo, dello stoccafisso e della birra. Insomma, nelle Marche è tempo di sagre. Un mese di sapori e tradizioni in tutta la regione, dalla montagna alla costa passando per i borghi più caratteristici. Cucina del territorio, esperienze per il palato accompagnate da musica live e spettacoli, ma anche un grande omaggio al vino, considerando il periodo di vendemmia. Qui una selezione di alcune sagre marchigiane a cavallo tra la fine dell’estate e l’inizio dell’autunno. Perché settembre è anche mese di inizio e ripartenza. Dall’elezione del presidente mondiale del Club dei Brutti a Piobbico (Pesaro Urbino) alla Corsa delle botti a Cerreto d’Esi (Ancona), dallo stoccafisso di Spinetoli (Ascoli Piceno) al salame spalmabile di Sarnano (Macerata), sono tanti gli appuntamenti per divertirsi e mangiare tipicità.

Sagra dello stoccafisso a Spinetoli (Ascoli Piceno)

Immancabile appuntamento con la Sagra dello stoccafisso, giunta ormai alla 48esima edizione, da mercoledì 4 a domenica 8 settembre. “Abbiamo deciso di far gustare ai nostri commensali un prodotto di altissima qualità – annunciano gli organizzatori (l’associazione Spinetoli in Festa) -. Lo stoccafisso nordico scelto è della famiglia del Gadus morhua, un’eccellenza. Fornito e preparato dalla ditta Gioacchini che segue un metodo tramandato da generazione in generazione dal 1900, la sua lavorazione è molto accurata. Dall’ammollatura da secco nelle vasche apposite, ribagnato costantemente, per poi essere messo alla spazzolatura per la pulizia completa, fino alla cottura”. Sarà proposto in tre piatti della tradizione: stoccafisso rosso con patate; stoccafisso bianco con peperoni; tagliatellina allo stocco. Non solo stoccafisso. Saranno accontentati tutti i palati con primi, carni alla brace, contorni, fritti, vino e birra. Gli stand aprono ogni sera alle 19.30. Mercoledì 4 in piazza Roma, alle 21, Kriss Coradetti Live: Cristiano Corradetti con il suo mandolino, Giacomo Lelli (flauto), Emanuele Di Teodoro (basso) e Massimo Manzi (batteria). Giovedì 5, allo stesso posto e alla stessa ora, Euphoria Live Band, venerdì 6 in piazza Leopardi alle 21 Magia 90. Sabato 7 c’è la Festa dell’Uva con la rievocazione storica e la sfilata dei carri allegorici dalle 20.30, mentre domenica 8 lo spettacolo del comico Uccio De Santis alle 22 in piazza Leopardi, preceduto alle 20.30 dai Turan Turan. La festa, che rientra nei festeggiamenti in onore di Maria SS. delle Grazie, è promossa in collaborazione con il Comune.

Festival dei brutti a Piobbico (Pesaro Urbino)

Sabato 14 e domenica 15 aprono le cantine del festival. Musica live, visite guidate al Castello Brancaleoni, Palio della damigiana, pranzi, cene e degustazioni, polentone e piatti tipici saranno gli ingredienti di una festa unica. Con tanto di elezione del presidente mondiale del Club dei Brutti. Nel dettaglio, sabato 14 settembre alle 17 in piazza Sant’Antonio apre la sede elettorale del club e parte la disfida tra i candidati presenti; alle 17.15, in piazza San Pietro, va in scena l’antichissimo Palio della damigiana. Alle 17.30, nel borgo storico e in piazza Sant’Antonio, aprono le cantine (dei Miracoli, dlà Belva, del Trapano, dlà Piccionaia Regul, del Fagiolo, Tripfood, Piazza 21, la Tartaruga ubriaca). Cena e degustazione dei piatti tipici locali come polenta con lumache, con merluzzo, antica ricetta del polentone alla carbonara e alla spianatora, crostoli di polenta. Alle 21 il presidente uscente farà il tour delle cantine per l’ultimo discorso prima delle elezioni. Alle 21.30 musica live con i Disco Volante, revival anni ‘70-80-90. Domenica 15 settembre alle 11 e alle 15 visite guidate al Castello Brancaleoni (info e prenotazioni 333886193). Alle 12 fino a cena degustazioni in cantina con piatti tipici locali. Alle 15.45 in via Santa Maria e via Roma “corteo dei brutti”: sfilata e folklore con Bandino dei brutti e i candidati presidenti. Alle 16 in piazza Sant’Antonio tributo a Vasco Rossi con il concerto dei Roxy Bar. Alle 17.30 sarà la volta di Bicio l’antidepressivo show. Gran finale alle 18 con la proclamazione del presidente mondiale del Club dei Brutti e conferimento del Premio No-bel. Il Club dei brutti o World Association of the Ugly People è un’associazione internazionale fondata nel 1879 a Piobbico, dove ha ancora sede. Il suo motto è: “La bruttezza è ‘na virtù, la bellezza è schiavitù”. La nascita del club, nel 1897, era motivata dall'esigenza di maritare le nubili del paese, in quanto non sposarsi a causa della bruttezza causava problemi anche economici per le famiglie; svolse quindi funzioni simili a quelle che ha oggi un'agenzia matrimoniale. Adesso ha lo scopo di sensibilizzare con ironia sui problemi dei brutti; l’associazione si è occupata anche di combattere la discriminazione per l’aspetto fisico sul luogo di lavoro.

Festa del ciauscolo e del salame spalmabile a Sarnano

Sabato 7 e domenica 8 settembre a Sarnano, tra via Roma, piazza Perfetti, piazzale Lamarmora e piazza della Libertà, è in programma un weekend all’insegna delle eccellenze enogastronomiche del territorio: la Festa del ciauscolo e del salame spalmabile, organizzata da La Ricreazione con il patrocinio del Comune e il sostegno di Confartigianato Imprese Macerata Ascoli Piceno Fermo, e inserita nel circuito Grand Tour delle Marche di Tipicità. Nel centro storico ci sarà un percorso di degustazione con i produttori di norcineria: un’occasione per conoscerli, assaggiare le specialità e acquistarle direttamente da loro. È prevista anche un’area street food, dove gustare ricette originali a base di ciauscolo, salame spalmabile e non solo: fritti, panini gourmet, pizza, hamburger, crescia, dolci e crêpes. Si potranno assaggiare diversi vini del territorio. Stand dei produttori e street food saranno operativi dalle 10.30 fino a dopocena sia sabato che domenica. Tante le iniziative proposte: visite guidate per le vie del centro storico e lungo i sentieri naturalistici, mercatini artigianali, spettacoli di musica tradizionale e uno spazio dedicato a incontri, approfondimenti, show cooking. Ci sarà anche lo Speciale Aperigusto di Confartigianato, con oltre trenta locali tra bar, ristoranti, agriturismi, hotel ed enoteche che prepareranno piatti tipici e aperitivi a base di ciauscolo e salame spalmabile.

Grappolo d’oro a Potenza Picena (Macerata)

È la Festa tradizionale dedicata all’uva, giunta alla 62esima edizione. Da sabato 21 a domenica 29 settembre. Il centro storico di Potenza Picena si trasformerà in un teatro a cielo aperto e si vestirà a festa, tra drappi, locande, artisti di strada, buon cibo, ottimo vino, musica dal vivo, bancarelle, spettacoli e soprattutto tanto divertimento! si riempirà di drappi, locande, artisti di strada, buon cibo, ottimo vino, musica dal vivo, bancarelle, spettacoli e soprattutto tanto divertimento. Sono tanti gli appuntamenti promossi dalla Pro Loco di Potenza Picena, ente organizzatore col supporto del Comune. Il programma sarà svelato nel corso del mese. Tutti gli eventi saranno a ingresso libero.

Festa dell’uva a Cerreto d’Esi (Ancona)

Teatro, musica e intrattenimento, oltre alle immancabili cantini e alla gastronomia locale. È la Festa dell’uva a Cerreto d’Esi, giunta all’84esima edizione, in scena da giovedì 12 a domenica 15 settembre, a cura della Pro Loco, col supporto del Comune. Imperdibile domenica 15, alle ore 16, la spettacolare Corsa delle Botti, ovvero la sfida tra le città della Sinclinale Camerte (paesaggio vitivinicolo del Verdicchio). La domenica mattina, però, partirà con centauri e vespisti: alle 9 il ritrovo in piazza Marconi con partenza alle 10 per il giro turistico. Ingresso gratuito.

In bocca al luppolo, festival delle birre artigianali ed agricole di Ancona

Venerdì 6, sabato 7 e domenica 8 settembre, in piazza Pertini ad Ancona dalle 17, torna la rassegna Cna - Slow Food dedicata alle birre artigianali e agricole. Protagonisti dodici birrifici. Una tre giorni di street food con tanti produttori del territorio, concerti, laboratori, mostre e giochi. Venerdì alle 21.30 Kurnalcool in concerto, sabato alla stessa ora Zeckyboys e domenica alle 18.30 saliranno sul palco i King’s Head. Sabato alle 18.30 Laboratori di degustazione “Birra&Gelato” presentati dalla condotta Slow Food di Ancona. Ogni pomeriggio dalle 17 saranno a disposizione quattro biliardini per partite tra amici. E si potrà ammirare la mostra dei poster di birra (in collaborazione con il Museo della Birra di Loro Piceno).

Sagra della polenta a Santa Maria in Selva, Treia (Macerata)

È una garanzia. Il Comitato Sagra della Polenta di Santa Maria in Selva con la Pro Loco di Treia e l’Associazione Nazionale Polentari d’Italia e il patrocinio del Comune, torna alla carica come ogni anno per la tradizionale festa di settembre. Sabato 14 e domenica 15, e sabato 21 e domenica 22 la frazione si accende con la 48esima Sagra della Polenta. Stand gastronomici con grigliate, polenta e frittelle di polenta. Giovedì 12 alle 21 ci sarà il torneo di burraco, venerdì 13 quello di briscola. Sabato 14 Kreep Live music group alle 21 e polenta a cena. Domenica 15 polenta a pranzo e a cena; alle 9 XVIII Vesparaduno, il pomeriggio invece sarà animato da Li Pistacoppi, mentre alle 21 si balla con Cuore d’Italia band. Sabato 21 polenta a cena e musica e la festa continua con Roberto Carpineti; domenica 22 alle 9 II raduno Fiat 500. Polenta a pranzo e cena. Nel pomeriggio si ride tra le note e gli stornelli de La Martinicchia e per il finale, alle 21, torna Carpineti. In caso di pioggia sarà in funzione il bus navetta. Grande pesca di beneficenza per tutta la durata della sagra.