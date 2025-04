I piatti della tradizione a Pesaro, pizze gourmet ad Ancona e Fermo

Pesaro, 1 aprile 2025 – Piatti della tradizione e pizze di marca protagonisti nelle Marche. Eventi-degustazione da non perdere a Pesaro, Ancona e Fermo.

A Pesaro va in scena il secondo appuntamento della serie dedicata ai60 anni della Taverna del Pescatore, lo storico ristorante fondato da Renato Baffoni e Marcella Baldelli e che quest’anno celebra le nozze di diamante con la cucina d’autore. Proprio per la ricorrenza, Marco Baffoni e sua mamma Marcella hanno organizzato cene con i piatti che hanno fatto la storia del locale. Venerdì 4 aprile alle 20,30, nel locale a Casteldimezzo, il sommelier Otello Renzi condurrà la serata di degustazione che prevede: antipasti con cozze e vongole alla marinara, lumachine al sugo ristretto e seppie con i piselli. A seguire i ‘patacuc’ con farina di mais, ceci, vongole e rosmarino con l’extravergine di Mosconi ‘Emozione olio’. Quindi il brodetto spinato tradizionale di Marcella e infine come dolce: pesche, fragole e crema chantilly. In abbinamento vini della cantina Guerrieri: Bianchello del Metauro Celso, Guerriero Biango Igt e Leo mosto di uve. La Taverna ha organizzato anche una serie di cene con musica. Il prossimo appuntamento sarà il 10 aprile con buoni piatti da scegliere alla carta e musica jazz.

Pizze di Marca, il progetto della Camera di commercio Marche

Pizze di Marca e vini doc. La rassegna regionale voluta da Linfa-azienda speciale della Camera di commercio, si ferma oggi, martedì 1 aprile, alle 20,30 da Gastrobi in piazza Kennedy 49 a Villamusone di Loreto. In abbinamento con i vini della cantina Giorgetti (Brut Rosé, rosato e Rosso Piceno Adele), verranno servite pizze gourmet come quella con ‘u sugo finto di taccole e fonduta di casciotta d’Urbino’, la integrale con tartarre di marchigiana ed erbe trovate, quindi il padellino imbottito del vignaiolo, ciauscolo fresco, foje de campo, pecorino fresco e maionese giardiniera (prenotazioni 071 4605108). Giovedì 3 aprile altra degustazione alla pizzeria ‘Oasi del gusto’ di via della Resistenza 157 a Piane di Falerone (Fermo), prenotazioni allo 0734 277135. Con le farine a chilometro zero del molino Carassai di Monte San Martino (Macerata) vengono preparate, spiega Otello Renzi, sommelier che conduce le degustazioni, “vere specialità come Anghiò, con cicoria nostrana ripassata, stracciatella e acciughe di San Benedetto, il panzerotto fritto farcito con crema di baccalà, la zuccotta e altre specialità, con dolce finale a base di crema pasticcera e mela rosa dei Sibillini. Valorizzeremo il vitigno Ribona o Maceratino proponendolo nella versione spumantizzata e ferma, perché il progetto prevede l’abbinamento delle pizze con i vini doc”.