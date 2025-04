Marche, ecco i supermercati aperti a Pasqua e Pasquetta

Ancona, 20 aprile 2025 – Le festività di Pasqua e Pasquetta sono alle porte e così, liste in mano, iniziano le spese last-minute per le feste. Ecco, quindi, la mappa dei più grandi punti vendita delle Marche aperti nei giorni di festa: Coop, Conad, Lidl, Eurospin, Sì con te e Penny, divisi per provincia. Nonostante le molte chiusure, diversi punti vendita garantiranno un servizio, almeno parziale, per i clienti. Ecco com'è la situazione nelle principali province marchigiane.

Ancona

Ad Ancona, i punti Coop resteranno chiusi sia domenica che lunedì. I supermercati Lidl saranno chiusi nella giornata di Pasqua, mentre riapriranno a Pasquetta con orario continuato dalle 8 alle 21. Situazione più variegata per i Conad, con orari e aperture differenti da punto vendita a punto vendita: ad esempio, lo store di via Scataglini 6 ad Ancona resterà chiuso, mentre il negozio di via Bixio a Falconara sarà regolarmente aperto. Dalla catena fanno sapere: “Sappiamo quanto sia importante poter contare su un servizio affidabile e negozi aperti nei giorni di festa. Per questo motivo, tanti punti vendita resteranno aperti a Pasqua e Pasquetta 2025”. Tutti i negozi Eurospin saranno chiusi a Pasqua, mentre il lunedì di Pasquetta apriranno con orario continuato dalle 8.30 alle 20.30, fatta eccezione per il punto vendita di via Valle Miano che resterà aperto fino alle 22.30. Anche per la catena Sì con te la situazione varia da negozio a negozio: ad esempio, quello di via Monte Priore 2 ad Ancona sarà aperto domenica mattina. Tutte le aperture sono consultabili sui siti delle catene.

Macerata

A Macerata la situazione è simile. I punti Coop resteranno chiusi per entrambe le giornate festive. Anche i Lidl di Tolentino e Civitanova Marche saranno chiusi a Pasqua, ma riapriranno lunedì dalle 8 alle 21. I Conad seguiranno orari differenti a seconda della sede, come già indicato per la provincia di Ancona e come visionabile sul sito. Eurospin resterà chiuso domenica, mentre a Pasquetta gli orari varieranno da punto a punto e saranno consultabili sul sito ufficiale. Qualche apertura prevista anche per i supermercati Sì con te: ad esempio, quello di via Zincone a Macerata sarà aperto domenica mattina.

Pesaro Urbino

Anche a Pesaro e Urbino Coop resterà chiusa sia a Pasqua che a Pasquetta, con chiusura estesa anche al 25 aprile e al 1° maggio. I supermercati Lidl saranno chiusi domenica, ma riapriranno il lunedì con orari che vanno dalle 8 alle 21, a seconda della sede. Situazione variabile per i punti Conad, mentre Eurospin seguirà lo stesso schema delle altre province: chiusura domenicale e apertura a orari diversi lunedì con fasce visionabili sul sito. Un’apertura sicura riguarda il punto Sì con te di via del Novecento, operativo a Pasqua dalle 8 alle 19.30.

Fermo

Nel Fermano, Coop sarà chiusa per entrambe le giornate festive. Il Lidl di Porto Sant’Elpidio sarà chiuso a Pasqua, mentre a Pasquetta aprirà dalle 8 alle 20.30. Anche qui i Conad osserveranno orari variabili, con alcune aperture e altre chiusure. Eurospin resterà chiuso domenica, ma riaprirà il lunedì con orari differenziati, da verificare sul sito ufficiale. Tra i Sì con te, il punto vendita di via F. Mannocchi Tornabuoni sarà aperto domenica mattina.

Ascoli

Infine, ad Ascoli, Coop e Ipercoop saranno chiusi per tutte e due le festività, anche nell’ipercoop di ‘Città delle Stelle’. I Lidl di Ascoli e San Benedetto saranno chiusi la domenica di Pasqua ma aperti il lunedì con orari che variano in base al punto vendita, generalmente tra le 8 e le 21. I supermercati Conad confermano la consueta variabilità di orari e aperture. Eurospin sarà chiuso a Pasqua, ma aperto lunedì con orario continuato dalle 8.30 alle 20, anche se potrebbero esserci variazioni. Nessuna apertura straordinaria per i punti Penny Market in via Piceno Aprutina (Ascoli) e via Tevere (San Benedetto).