Fiera San Ciriaco Ancona 2024: date e programma

Ancona, 19 aprile 2024 – Tutto pronto ad Ancona per la fiera di San Ciriaco, la kermesse più attesa nel capoluogo marchigiano che quest’anno durerà dal 30 aprile al 5 maggio.

Le novità del 2024

Tante le novità dell’edizione 2024, illustrate questa mattina dall’assessore alle Attività Economiche Angelo Eliantonio e dall’organizzatore Franco Foschi della Blu Nautilus.

Un’edizione record, con ben 437 espositori (nel 2023 sono stati 424) dislocati in una suggestiva passeggiata “da mare a mare” che andrà dal Passetto a corso Garibaldi. Ci saranno 22 banchi di gastronomia e 26 espositori di prodotti tipici provenienti da 12 regioni. La Fiera Campionaria ospiterà invece 29 aziende e altre 50 faranno parte del Mercatino degli artigiani. Non mancherà l’intrattenimento: in piazza Pertini sono in programma infatti dj set, concerti ed esibizioni di canto.

La tombola e le Civiche Benemerenze

Sabato 4 maggio si svolgerà la tradizionale tombola di San Ciriaco organizzata dalla Croce Gialla (in piazza Diaz) mentre il clou della manifestazione sarà la cerimonia delle Civiche Benemerenze, in programma il 4 maggio dalle 19 in piazza del Papa. Una location inedita (gli altri anni si era sempre svolta in piazza Cavour) che ospiterà il 5 maggio anche il concerto della band 5.5 Funk Five con Danny Losito e Chicco Allotta alle 18.30.

Soddisfatto Foschi che da oltre 20 organizza con la Blu Nautilus la manifestazione per il patrono della città: “Siamo in controtendenza – ha spiegato – perché il settore fieristico su strada è un po’ in crisi mentre ad Ancona abbiamo avuto un’ottima risposta anche da parte di molti operatori locali”.

fiera di San Ciriaco presentazione in Comune

Navette gratuite

La raccomandazione da parte dell’Amministrazione e del Comandante della Polizia locale Marco Ivano Caglioti è quella di lasciare l’auto a casa in quei giorni oppure utilizzare i parcheggi scambiatori e servirsi poi dei mezzi pubblici e delle tante navette gratuite predisposte ad hoc per raggiungere le principali attrazioni della fiera di San Ciriaco.