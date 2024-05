Madonna di san Luca a Bologna, torna la camminata per la Vergine: ecco quando

Bologna, 2 maggio 2024 – E’ attesa in città la visita della madonna di San Luca e per l’occasione la città di Bologna ha in programma diversi appuntamenti celebrativi. Si parte domenica 5 maggio alle 18 con la “Run for Mary”, una camminata ludico-motoria di 5 chilometri aperta a tutti per le vie del centro, con partenza da piazza Santo Stefano e arrivo nel cortile dell’Arcivescovado. La camminata è stata organizzata su proposta del Comitato per le manifestazioni petroniane, in collaborazione con enti, associazioni, realtà sportive e istituzioni locali.

"Un momento conviviale”

”La “Run” – dichiara don Massimo Vacchetti, il direttore dell’Ufficio diocesano per la Pastorale dello sport, pellegrinaggi e tempo libero – è uno straordinario incontro tra sport e fede, Chiesa e Città, corsa e sosta, tradizione e innovazione. La Madonna di San Luca ogni anno si mette in moto per raggiungere il cuore di Bologna e la “Run for Mary” è l’eco di questo movimento ed ha il suo culmine nel cortile dell’Arcivescovado, dove chiunque abbia riscoperto la città, camminando per le sue strade piene di storia e di immagini raffiguranti la Vergine, si potrà fermare per un momento conviviale".

Gli eventi in programma nei giorni seguenti

Lunedì 6 maggio, giorno successivo alla “Run for Mary”, l’arcivescovo di Bologna card. Matteo Zuppi celebra la messa nella festa del Patrono, a partire dalle 19 presso la chiesa di san Domenico Savio in via Isabella Andreini 36.

Il giorno seguente, martedì 7 maggio, l’arcivescovo interviene durante l’iniziativa ‘La cultura dell’incontro’, nel corso della presentazione del libro ‘Etica islamica contemporanea’ scritto dal monaco della piccola famiglia dell’Annunziata Ignazio de Francesco. L’appuntamento è alle 17.30 presso la sala dello ‘Stabat Mater’ dell’Archiginnasio, in piazza Luigi Galvani 1.

Venerdì 10 maggio alle 18.30, nella sala teatro della chiesa di san Giovanni in Monte (situata nell’omonima piazza, ndr) il cardinale Zuppi torna a parlare durante l’incontro intitolato ‘Il difficile dialogo tra le generazioni e la trasmissione della fede in una società senza adulti’, insieme a monsignor Armando Matteo.

Il periodo di eventi si conclude da giovedì 13 a domenica 16 maggio, in cui l’arcivescovo partecipa al pellegrinaggio di Comunione e pace in terra Santa dal titolo ‘Pace a voi!’, proposto dalla chiesa di Bologna in comunione con il patriarcato di Gerusalemme dei latini ‘per farsi invocazione di pace di tutto il popolo di Dio’. Alla manifestazione è attesa anche la presenza del patriarca card. Pierbattista Pizzaballa.

Le prenotazioni, necessarie per partecipare, sono disponibili fino a lunedì 6 maggio. Per iscriversi e ricevere ulteriori informazioni, è possibile recarsi fisicamente nella sede di Petroniana Viaggi, in via del Monte 3/G, o consultare il sito online.